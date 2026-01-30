Bruce Willis no reconoce su demencia frontotemporal, revela esposa

enero 29, 2026

El actor Bruce Willis no está al tanto de su diagnóstico de demencia frontotemporal, reveló su esposa Emma Heming Willis durante una entrevista en el podcast “The Unexpected Journey”.

Explicó que el protagonista de “Duro de Matar” padece anosognosia, una afección neurológica que impide reconocer su enfermedad, y se alegró de que nunca haya “atado cabos” sobre su condición.

“Él sigue muy presente en su cuerpo y sabe quién soy”, afirmó la esposa del actor, quien precisó que a pesar la demencia frontotemporal (DFT) mantiene una conexión significativa con su familia.

La familia de Burce Willis anunció en 2022 el diagnóstico de afasia, que evolucionó a DFT en febrero de 2023; en redes sociales escribieron que el diagnóstico claro representaba un alivio pese al dolor.

Asimismo, Heming Willis relató que notó el cambio cuando el retirado histrión se volvió “más tranquilo” en situaciones sociales, a pesar de su carácter habitual hablador y comprometido.

Finalmente, su esposa reiteró que mantiene buena salud general y actividad física, aunque su cerebro presenta fallos en el lenguaje que obligan a nuevas formas de comunicación familiar.