Bloquean carretera Xalapa-Perote; exigen justicia para Ingrid tras ser atropellada

noviembre 2, 2025

Juan David Castilla

La carretera federal Xalapa–Perote, a la altura de la prolongación Vicente Guerrero en el municipio de Banderilla, presentó un bloqueo total la mañana de este domingo 2 de noviembre debido a una protesta social que exigía justicia y la intervención inmediata de las autoridades en un caso de atropellamiento.

El incidente, que mantiene a la joven Ingrid en condición delicada en un centro hospitalario, motivó a familiares, amigos y vecinos a iniciar la manifestación alrededor de las 07:30 horas.

Los inconformes obstruyeron ambos carriles de la vía para denunciar la opacidad en la información oficial y la versión que circuló en la comunidad sobre la posible liberación del conductor presuntamente responsable, cuyo accidente ocurrió la noche del sábado, aproximadamente a las 20:40 horas.

La indignación de los manifestantes se centró en la percepción de impunidad ante la gravedad de las lesiones sufridas por la víctima. Mediante pancartas y consignas, los familiares demandaron a la Fiscalía General del Estado (FGE) una actuación firme y transparente en el proceso legal.

«Queremos justicia y no silencio. Ingrid está peleando por su vida y no es justo que quien la atropelló siga como si nada», expresaron los allegados.

El bloqueo generó una severa afectación al tránsito vehicular, causando intensas filas en ambos sentidos de la importante carretera. Tras la llegada de elementos de Tránsito, se estableció una mesa de diálogo y se habilitaron rutas alternas.

Luego de minutos de negociación, los manifestantes accedieron a liberar la vía, reanudándose la circulación de manera paulatina. La familia de la joven solicitó formalmente a la FGE garantizar el debido proceso y evitar que el caso quede impune.