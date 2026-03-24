Bill Cosby deberá pagar 19.25 mdd por abuso sexual en 1972

marzo 24, 2026

Un jurado civil en Santa Mónica, California, ordenó al comediante Bill Cosby, de 88 años, pagar 19.25 millones de dólares a Donna “M”, de 84, quien lo demandó por haberla drogado y agredido sexualmente en 1972.

El fallo se produjo después de tres días de deliberaciones y marca el más reciente veredicto en contra del actor en medio de las múltiples acusaciones de abuso sexual que enfrenta.

La víctima declaró que en 1972, cuando trabajaba como camarera, conoció a Cosby en un restaurante y fue invitada a uno de sus espectáculos. Durante el trayecto en limusina, el comediante le ofreció una copa de vino y lo que ella pensó era una aspirina, pero resultó ser un sedante.

Al despertar al día siguiente se encontró en su casa vestida solo con ropa interior: “Sabía que Bill Cosby la había drogado y violado”, señala la demanda presentada hace tres años.

Cosby sostuvo que el encuentro fue consensuado, mientras que su abogada, Jennifer Bonjean, calificó el veredicto como “decepcionante” y anunció que apelarán, argumentando que la mujer “admite libremente que no tiene idea de lo que ocurrió” y que su denuncia se basa en especulaciones.

Durante el juicio, Donna “M” testificó que Cosby admitió haber obtenido recetas de metacualona —un sedante depresor del sistema nervioso— de un ginecólogo al que conoció en una partida de póker, y que planeaba usarlas para aprovecharse de mujeres.

Daños económicos y posibilidad de nuevos pagos

La indemnización incluye 17.5 millones de dólares por daños pasados y 1.75 millones por daños futuros, por conceptos como “sufrimiento mental, pérdida del disfrute de la vida, inconvenientes, pena, ansiedad, humillación y angustia emocional”.

El jurado dejó abierta la posibilidad de que Cosby enfrente también daños punitivos por actuar con “malicia, opresión o fraude”. Sus abogados han señalado que el comediante enfrenta dificultades financieras.