Banxico eleva su pronóstico de crecimiento para este año

febrero 26, 2026

Luego de que la actividad económica registrara en el cuarto trimestre de 2025 una expansión mayor a la anticipada, el Banco de México (Banxico) ajustó al alza su pronóstico para la economía en este año, al ubicarlo en 1.6 por ciento, una mejora de 50 puntos base respecto a su pronóstico previo.

⇒ El intervalo estimado de crecimiento para 2026 se ubica entre 1.0 y 2.2 por ciento. Para 2027, la previsión se mantiene sin cambios en 2.0 por ciento, con un rango de entre 1.2 y 2.8 por ciento.

De acuerdo con el Reporte Trimestral octubre-diciembre 2025, el mejor desempeño observado al cierre del año pasado provocó que el crecimiento del producto interno bruto (PIB) en todo 2025 se ubicara en 0.6 por ciento, cifra superior a 0.3 por ciento previsto anteriormente.

“A pesar de que la dinámica esperada para la actividad económica es similar a la presentada en el Informe previo, el mejor desempeño de la variación del PIB en el último trimestre de 2025 respecto de lo esperado induce un efecto aritmético de mayor base de crecimiento para 2026″, indicó el Banxico.

En cuanto a los componentes del gasto, el Banxico anticipó que el consumo privado aumente gradualmente su ritmo de expansión. La inversión, en cambio, permanecería débil al menos hasta el segundo semestre de 2026, debido a la incertidumbre relacionada con la relación comercial con Estados Unidos y la próxima revisión del T-MEC.

Entre los factores que podrían afectar la actividad económica destacan un entorno de mayor incertidumbre por posibles políticas comerciales en Estados Unidos, un menor crecimiento de esa economía, conflictos geopolíticos que alteren el comercio internacional, episodios de volatilidad financiera y fenómenos meteorológicos extremos.

⇒ También se considera como riesgo la reconfiguración de cadenas de proveeduría ante mayores aranceles a importaciones provenientes de países sin tratado comercial con México.

En el lado positivo, el banco central mencionó que una revisión exitosa del T-MEC y una menor incertidumbre comercial podrían impulsar la inversión y el comercio regional. Asimismo, un mayor crecimiento de Estados Unidos o un efecto más amplio de la Copa Mundial de Fútbol de 2026 podrían favorecer la actividad.

En cuanto a la inflación, el Banxico mantuvo los pronósticos dados a conocer el 5 de febrero, es decir, de 3.5 por ciento para 2026 y de 3 por ciento para 2027, aunque ajustó la trayectoria esperada. Ahora prevé que la inflación general aumente en el primer trimestre de 2026 y comience a descender a partir del segundo.

El ajuste considera niveles más elevados en la inflación subyacente y mayores incrementos en precios agropecuarios. Con ello, se anticipa que la inflación general alcance el 3 por ciento hasta el segundo trimestre de 2027, un año después de lo previsto anteriormente.