Bad Bunny gana el Latin Grammy a álbum del año

noviembre 14, 2025

Bad Bunny ganó el premio a Álbum del Año en la 26.ª edición de los Latin Grammy por “DeBÍ TiRAR MáS FOToS“, en la ceremonia celebrada el 13 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

Durante la noche, el álbum y sus sencillos recibieron varios reconocimientos en rubros específicos, lo que consolidó a Bad Bunny como la figura más premiada de la edición. Canciones destacadas del disco también fueron premiadas en categorías como canción urbana.

En su discurso, Bad Bunny dedicó el premio a los niños y jóvenes de América Latina, enfatizando la importancia de no olvidar el origen y de mantener la ambición creativa.

Se lleva 6 Latin Grammy a casa

Álbum del Año, Debí Tirar Más Fotos

Canción del Año, Debí Tirar Más Fotos

Mejor Interpretación Urbana/Fusión Urbana, Debí Tirar Más Fotos

Mejor Interpretación de Reggaeton, Voy a Llevarte Pa PR

Mejor Álbum de Música Urbana, Debí Tirar Más Fotos

Mejor Canción Urbana, Debí Tirar Más Fotos

La percepción del álbum por parte del jurado mostró cómo la música urbana continúa reconfigurando los parámetros del reconocimiento académico en la música latina. DeBÍ TiRAR MáS FOToS se percibe tanto como un proyecto personal del artista como un símbolo cultural con alcance regional.

En conjunto, la noche en Las Vegas no solo dejó el trofeo principal para Bad Bunny, sino también una lectura sobre la evolución de la industria latina.