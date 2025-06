Aumentan las atenciones a la violencia contra las mujeres a través de la Línea Violeta, alertan 

junio 9, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver. De enero a mayo de este año, se han otorgado a través de esta Línea, mil 376 atenciones. De estas, 366 son usuarias de primera vez y mil 010 usuarias de seguimiento, o que ya se habían comunicado anteriormente, dijo Alina Dolores García González, jefa del Departamento de Atención a la Violencia del Instituto Municipal de las Mujeres de Xalapa.

Estos números, dijo, reflejan que hay un incremento aproximadamente del 20 por ciento en los casos de violencia en comparación con el año pasado a esta misma fecha pues esa es la tendencia.

De los mil 376 incidentes que tenemos hasta el momento, 385 incidentes son de violencia de género, precisó.

“Lamentablemente la tendencia de la violencia es que siempre vaya en incremento; es un todo, porque al tener mayor presencia el Instituto Municipal de las Mujeres de Xalapa, al dar a conocer con mayor fortaleza sus servicios, muchas mujeres que se encuentran en una situación de violencia dicen, ‘voy a ir, me pueden orientar, me pueden ayudar, me pueden escuchar’. Al final ellas también buscan ese apoyo institucional de qué hacer con algo que ya les está rebasando”.

Las mujeres que con mayor frecuencia llaman a la Línea Violeta del Instituto Municipal de las Mujeres de Xalapa están entre los 21 y 45 años y son de colonias como Casa Blanca, El Sumidero, la Revolución, la Colonia Progreso, Zona Centro y Las Ánimas,“la violencia afecta a todas las mujeres, toda clase de mujeres y sus circunstancias”, abundó.

Las dos formas de comunicarse a la Línea Violeta, son a través del número directo 800-000-2018 o mediante WhatsApp al 2283-1515-70.