Arranca la 15ª Expo de Autos Antiguos de Xalapa: un viaje al pasado sobre ruedas

octubre 18, 2025

Este sábado fue inaugurada la 15ª Exposición de Autos Antiguos de Xalapa, en la Universidad Anáhuac Veracruz, campus Xalapa, donde se exhiben casi 200 autos de colección que hacen revivir la historia del automovilismo.

Organizada por el Club del Automóvil Antiguo de Xalapa, con el apoyo de empresas locales, amigos y autoridades municipales, la exposición estará abierta al público este sábado y domingo, de 10:00 a 18:00 horas, con entrada libre.

Durante el evento, los asistentes podrán disfrutar de uno de los momentos más esperados: la develación de 16 vehículos restaurados, una tradición que cada año sorprende a chicos y grandes al mostrar el resultado del trabajo, la dedicación y la pasión de sus dueños.

Los autos participantes provienen principalmente de Xalapa y la región, además de Puebla y la Ciudad de México, lo que convierte a la expo en un punto de encuentro para coleccionistas, expertos y amantes de los clásicos.

Fiel a su carácter solidario, esta edición tiene una causa social, ya que parte de los recursos recaudados se destinarán a la Fundación Casa Nueva, institución que brinda apoyo a personas con adicciones.

Como cada año, el público podrá participar en el tradicional concurso de habilidades, en el que se sorteará una motocicleta entre quienes acierten el número exacto de pelotas colocadas dentro de uno de los autos exhibidos. Los boletos para participar tienen un costo de 50 pesos.

Además, el evento contará con zona de comida, accesorios, música y actividades familiares, ideales para disfrutar un fin de semana diferente, lleno de nostalgia, historia y diversión.

La Expo de Autos Antiguos de Xalapa se ha consolidado como una de las más importantes del estado, al combinar la pasión por los vehículos clásicos con la convivencia familiar y la solidaridad social.

Correspondió al Dr. Luis Linares Romero, Rector

de la Universidad Anáhuac, campus Xalapa; Celestino Acosta González, Presidente del Club del Automóvil Antiguo de Xalapa y al director de Turismo Municipal, Josué Vázquez González, cortar el listón inaugural.