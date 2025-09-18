Anuncian evento salsero en Xalapa con artistas de talla internacional

septiembre 18, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. Artistas y empresarios anunciaron el evento “Esto es salsa” que se llevará a cabo el próximo 15 de noviembre en el Salón Caracol, con la participación de diversas orquestas y grupos musicales.

En conferencia de prensa, Iván Fernández, uno de los organizadores, indicó que uno de los invitados especiales es Jorge Carmona, un artista que ha participado en eventos internacionales y que estará por primera vez en la ciudad de Xalapa.

También indicó que Yami Palmeros conducirá el evento en Xalapa con el artista Jorge Carmona, un salsero mexicano con una importante trayectoria musical.

«También quiero comunicarles que, este, va vamos a tener a cargo de la conducción a Yami Palmeros, la diabla. Muchos la conocen porque estuvo en la radio y es una chica que que tiene mucho poder en el escenario para poder conducir estos eventos de gran magnitud”.

Será el sábado 15 de noviembre en el salón Caracol. Los boletos estarán a la venta en 150 pesos en varios puntos de la ciudad capital.

“Comentarles un poquito de Jorge Carmona también, que viene desde el barrio bravo de Tepito. Tengo el gusto de conocerlo. Es un es un gran artista internacional. Estuvo de gira en en Perú, en en Ecuador, en París, en Italia, en Francia. Y pues es su primera vez cantando aquí en Xalapa. Yo creo que también Xalapa se merece un espectáculo de calidad y creo que él es muy capaz, es un salsero mexicano 100 por ciento, orgulloso de sus raíces”.