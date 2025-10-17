Ambiente cálido a caluroso con lluvias puntuales fuertes en Veracruz

octubre 17, 2025

Una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico frente a las costas del Pacífico Sur mexicano y el ingreso de humedad generarán lluvias muy fuertes en Guerrero y Oaxaca, además de oleaje elevado en la costa de Oaxaca. El frente frío núm. 7 se extenderá muy próximo a la frontera norte de México, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el noroeste del país y con la corriente en chorro subtropical, originando descenso de temperatura, rachas fuertes de viento, lluvias y chubascos en dichas regiones. Durante la tarde, el sistema frontal se desplazará hacia el sur de Estados Unidos, mientras que una línea seca se establecerá en el norte de México, propiciando rachas fuertes de viento con posible formación de torbellinos en Coahuila. A su vez, un canal de baja presión sobre el interior del territorio nacional, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, ocasionarán chubascos y lluvias puntuales fuertes en el occidente, centro, oriente y noreste de la República Mexicana, además de la península de Yucatán. Finalmente, la onda tropical núm. 38 se desplazará sobre el sureste mexicano generando chubascos y lluvias fuertes en dicha región, con lluvias puntuales intensas en zonas de Chiapas (regiones Fronteriza, Sierra y Soconusco).

Los intervalos de chubascos y las lluvias puntuales fuertes a intensas, se acompañarán con descargas eléctricas y podrían acompañarse con caída de granizo

Pronóstico de lluvias para hoy 17 de octubre de 2025:



Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Chiapas (regiones Frailesca, Fronteriza, Sierra y Soconusco).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Guerrero (costa y este), Oaxaca (oeste y costa) y Quintana Roo (este).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Michoacán (costa), Estado de México (suroeste), Morelos (norte), Puebla (regiones Mixteca y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (regiones Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Tabasco (oeste y sur), Campeche (suroeste) y Yucatán (este).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Durango (centro, oeste y sur), Sinaloa (sur), Nayarit (norte y costa), Jalisco (costa y sur), Colima, Zacatecas (oeste), Ciudad de México y Tlaxcala (sur).

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Querétaro e Hidalgo.

Las lluvias fuertes a intensas podrían reducir la visibilidad, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las rachas fuertes de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 17 de octubre de 2025:



Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Coahuila, Oaxaca y Campeche.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.





Pronóstico de temperaturas mínimas para la mañana de hoy 17 de octubre de 2025:



Temperaturas mínimas de – 5 a 0 °C: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Puebla y Veracruz.

Pronóstico de viento y oleaje para hoy 17 de octubre de 2025:



Viento de 15 a 30 km/h con rachas de 45 a 60 km/h: Sonora, Chihuahua, Durango, Nuevo León y costa de Oaxaca; y con posible formación de torbellinos en Coahuila.

Oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura: costa de Oaxaca.

Pronóstico por regiones:

Valle de México: Cielo medio nublado a nublado durante el día. Por la mañana ambiente fresco a templado, frío y con bancos de niebla en zonas altas de la región. Hacia la tarde, ambiente templado a cálido con probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos en Ciudad de México y lluvias puntuales fuertes en el Estado de México (suroeste), los cuales podrán estar acompañados con descargas eléctricas. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 11 a 13 °C y la máxima de 23 a 25 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé una temperatura mínima de 10 a 12 °C y una máxima de 20 a 22 °C. Viento de dirección variable de 10 a 25 km/h con rachas de 40 km/h. Las fuertes rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.



Península de Baja California: Cielo medio nublado durante el día con lluvias aisladas en Baja California Sur. Sin lluvia en Baja California. Por la mañana, bancos de niebla en zonas altas de la región; ambiente fresco en la mayor parte de la región, y frío en zonas serranas de Baja California. Durante la tarde, ambiente de templado a cálido. Viento del noroeste de 10 a 20 km/h con rachas de 35 km/h.



Pacífico Norte: En el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado con chubascos en Sinaloa (sur) y cielo parcialmente nublado y sin lluvia en Sonora. Por la mañana ambiente fresco en la región y frío en zonas altas de Sonora. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento de componente oeste de 15 a 30 km/h en la región y con rachas de 45 a 60 km/h en Sonora.



Pacífico Centro: En el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado. Por la mañana, ambiente fresco en la región, y frío en zonas altas de Jalisco y Michoacán. Por la tarde, ambiente cálido con lluvias puntuales fuertes en Michoacán (costa) y chubascos en Nayarit (norte y costa), Jalisco (costa y sur) y Colima; dichas lluvias podrían acompañarse con fuertes rachas de viento y originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Vientos de dirección variable de 10 a 25 km/h en la región.



Pacífico Sur: En el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado. Por la mañana, bancos de niebla en zonas altas; ambiente fresco en la región y frío en sierras del centro de Oaxaca. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso con lluvias puntuales intensas en Chiapas (regiones: Frailesca, Fronteriza, Sierra y Soconusco) y lluvias muy fuertes en Guerrero (costa y este) y Oaxaca (oeste y costa), dichas lluvias podrían acompañarse con fuertes rachas de viento y originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Vientos de dirección variable de 15 a 30 km/h con rachas de 45 a 60 km/h con oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura en costa de Oaxaca.



Golfo de México: Cielo medio nublado a nublado durante el día. Por la mañana, ambiente fresco a templado, y frío en zonas altas de Veracruz. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso con lluvias puntuales fuertes en Veracruz (regiones Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Tabasco (oeste y sur), todas con descargas eléctricas; dichas lluvias podrían originar encharcamientos, inundaciones y deslaves, así como incremento en los niveles de ríos y arroyos; además, se pronostican lluvias aisladas en Tamaulipas. Viento de componente este de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 35 km/h.



Península de Yucatán: Cielo medio nublado a nublado durante el día. Por la mañana, ambiente templado a cálido. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso con lluvias puntuales muy fuertes en Quintana Roo (este); y puntuales fuertes en Campeche (suroeste) y Yucatán (este); dichas lluvias acompañadas con descargas eléctricas y rachas de viento, además podrían originar inundaciones locales, encharcamientos y visibilidad reducida. Viento de componente norte de 10 a 25 km/h en la región.



Mesa del Norte: Cielo medio nublado durante el día con chubascos y descargas eléctricas en Durango (centro, oeste y sur) y lluvias aisladas en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas. Sin lluvia en Aguascalientes. Por la mañana, bancos de niebla o neblinas en zonas serranas, ambiente fresco en la región y frío en zonas serranas de Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí y Aguascalientes. Durante la tarde, ambiente cálido. Viento de dirección variable de 10 a 25 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Chihuahua, Nuevo León y Durango, y con posible formación de torbellinos en Coahuila.



Mesa Central: Cielo medio nublado a nublado durante el día, con lluvias puntuales fuertes en Morelos (norte) y Puebla (regiones Mixteca y Tehuacán-Sierra Negra), chubascos en Tlaxcala (sur) y lluvias aisladas en Querétaro e Hidalgo. Sin lluvia en Guanajuato. Por la mañana, bancos de niebla en sierras de la región; ambiente fresco, y frío en zonas altas. Durante la tarde, ambiente de templado a cálido. Viento del norte y noreste de 10 a 25 km/h.

Las lluvias máximas de las últimas 24 horas (en milímetros) se registraron en:

Volcán Tacaná, Cacahoatán, Chis., 26.0; Puerto Juárez, Benito Juárez, Q. Roo, 12.0; La Laguna, Acaxochitlán, Hgo., 6.0 Observatorio de Toluca, Zinacantepec, Edo., Méx., 5.0 y Actopan, Actopan Ver., 4.0.

Las temperaturas máximas (en °C) se registraron en:

Torreón, Coah., 35.7; Valladolid, Yuc., 35.2; Culiacán, Sin., 35.0; Salina Cruz, Oax., 34.3; Arriaga, Chis., 34.3; Acapulco, Gro., 33.8; La Paz, B.C.S., 33.7 y Tacubaya, CDMX, 25.2.

Las temperaturas mínimas (en °C) se registraron en:

Pachuca, Hgo., 10.8; Zacatecas, Zac., 11.9; Aguascalientes, Ags., 12.0; Puebla, Pue., 12.8; Saltillo, Coah., 13.4 y Tacubaya, CDMX, 14.6.