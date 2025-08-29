Alumnos tienen que pagar por guías “gratuitas” en Veracruz

agosto 29, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. En el estado de Veracruz se reportaron quejas de madres y padres de familia a quienes les cobran de manera obligatoria cierta cantidad de dinero por las guías “gratuitas” en el nivel educativo media superior.

Esto lo padecen alumnos de los Centros de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) y Centros de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios (CETIS) del estado de Veracruz.

Los afectados indicaron que los cobros indebidos se aplicaron para estudiantes de nivel ingreso.

Además, cada Comité Escolar de Administración Participativa (CEAP) debió pagar por la impresión de exámenes de admisión.

«Esto equivalente a un cobro de piso a cada plantel con el argumento que la Oficina Estatal de Veracruz solicita apoyo económico para solventar gastos de la oficina, les impone una tarifa a los planteles por el número de alumnos para pagar el internet, las comisiones de su personal y materiales que necesitan», señaló uno de los quejosos.

Las guías de estudio se vendieron a los alumnos en 125, 160 y 200 pesos, incluso, en algunos casos se les aumentó el 16 por ciento del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Cada comité escolar fue obligado a pagar por la impresión de los exámenes de admisión en planteles donde acudirán más de mil alumnos de nuevo ingreso.