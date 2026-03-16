Alfredo Adame y Carlos Trejo ponen fin a rivalidad tras más de 20 años

marzo 16, 2026

El actor y conductor Alfredo Adame noqueó al investigador de fenómenos paranormales Carlos Trejo durante una pelea de box en el evento Ring Royale 2026, celebrado en Monterrey, Nuevo León.

La contienda terminó en el primer round, a los 2 minutos con 59 segundos, después de que Adame conectara un derechazo que envió a la lona a Trejo, poniendo fin a más de 20 años de rivalidad entre ambos.

Al inicio de la pelea, el “Cazafantasmas” parecía tener la ventaja, ya que logró mandar a la lona en dos ocasiones al actor. Sin embargo, el “Golden Boy” consiguió reponerse, hasta conseguir el nocaut técnico.

Tras la pelea, ambas celebridades protagonizaron uno de los momentos más comentados de la noche al darse un beso en el cachete frente a miles de personas que se dieron cita en la Arena Monterrey.

El combate también generó reacciones en redes sociales, entre ellas la del piloto Sergio Pérez, quien compartió que seguía la transmisión del enfrentamiento mientras reaccionaba con emojis de risa.

La disputa entre Adame y Trejo se remonta a principios de los años 2000, marcada por choques de ego y descalificaciones mutuas relacionadas con temas paranormales y apariciones en televisión.