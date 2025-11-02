ADO no reporta asaltos en los últimos meses

noviembre 2, 2025

Yhadira Paredes

Xalapa, Ver.- Luego de reconocer que la zona de Cumbres de Maltrata se había convertido en la zona más peligrosa para circular, la gerente general de Mobility ADO, Virginia Moreno Villalvazo aseguró que no se han registrado asaltos recientes a sus unidades en Veracruz durante los últimos meses.

Indicó que la compañía de transporte de pasajeros mantiene un monitoreo constante de las rutas más conflictivas y aplica medidas preventivas para resguardar a pasajeros y operadores.

“En los últimos meses no hemos tenido asaltos, por lo menos en nuestra empresa. Antes se presentaban con frecuencia en la zona de las Cumbres de Maltrata y hacia el sureste, ya cerca de Coatzacoalcos, en la ruta que conecta con Chiapas y Tabasco pero actualmente no tenemos reportes”.

Moreno Villalvazo agregó que la empresa mantiene comunicación con las autoridades de seguridad y aunque han existido intentos de robo o reportes de rapiña en algunos tramos, no han sido víctimas directas de estos hechos.

Y es que, hay que destacar que a nivel nacional, las cifras muestran una tendencia al alza, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante todo 2024 se contabilizaron más de 10 mil robos a transportistas en el país, lo que representó un incremento de alrededor del 12 por ciento respecto a 2023.

En el primer bimestre de 2025, más de mil 800 operadores fueron agredidos durante asaltos en carretera, siendo el Estado de México, Puebla, Guanajuato y Michoacán las entidades más afectadas.

En el caso de Veracruz, el mismo organismo reportó 82 robos a transportistas entre enero y noviembre de 2024, principalmente en las Cumbres de Maltrata, tramo de la autopista 150D Veracruz-Puebla, así como en Coatzacoalcos, Acayucan y Oteapan, al sur del estado.