Llueven quejas a ADO por pésimo servicio para documentar equipaje

diciembre 29, 2024

Juan David Castilla/Xalapa, Ver.- Usuarios de la línea de Autobuses de Oriente (ADO) denunciaron omisiones y anomalías por parte de la empresa debido a la falta de personal para documentar equipaje a pesar de haber pagado por el servicio.

Los pasajeros indicaron de manera anónima que esta situación ocurre con frecuencia y no hay una atención adecuada en la Central de Autobuses de Xalapa (CAXA).

“Es la tercera vez que me pasa en un lapso no mayor a 20 días. Resulta que tú pagas completo tu boleto en el ADO lo que vayas a usar, no lo que te cobren por el viaje que vas a realizar. Tú pagas tus boletos, los de tu familia, pagas estas llaves que te cobran un extra porque de protección y no sé qué. Bueno, pues resulta que no hay ni siquiera alguien con quien puedas documentar”, indicaron.

Algunas de las personas afectadas indicaron que últimamente pierden mucho tiempo en la espera para documentar su equipaje y viajar más cómodas a su destino.

“Cuando tú llegas a toda central de ADO están los letreros que dicen que debes documentar con 60 o 30 minutos de anticipación. Depende de cuál sea la terminal. En Orizaba, por ejemplo, es de 30 minutos y aquí en Xalapa es de 60 minutos. Si mi boleto dice que salgo a las 5 de la tarde, yo llego a las 4 para documentar mi equipaje porque traigo mucho, además de mis hijas. Pues resulta que ya pasó más de media hora. No hay nadie. Le preguntas a los guardias y te dicen que el personal está de vacaciones”.

La mujer inconforme indicó que ni siquiera el gerente de la empresa brinda una solución a los usuarios, lo que resulta indignante, pues los servicios de ADO cada vez son más costosos.

“Sale un gerente, te dice que ahorita, pero pues nada más no llega el momento y no soy la única persona. Muchas personas que vienen cargando muchísimas cosas y que simple y sencillamente no hay quién te documente”.

La gente no descarta tramitar quejas ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para que la empresa ADO garantice la calidad en el servicio.

“Cuando tú le preguntas a los guardias que qué opción tienes, porque estás cargado, porque traes niños, porque si quieren ir al baño, si quieren comer o algo, te dicen a cargue, cargue. Cuando la verdad es que el servicio de transporte en el ADO no es nada barato y uno paga por un servicio completo”, enfatizaron los usuarios.