Sheinbaum desmiente que AMLO haya sido hospitalizado

marzo 9, 2026

Califica como irresponsable difundir información sin confirmar

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, desmintió este lunes que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya sido hospitalizado el fin de semana por problemas cardíacos y calificó como “irresponsable” la difusión de esa información falsa por parte de algunos comunicadores.

Durante su posicionamiento, la mandataria señaló directamente al periodista Jorge Fernández Menéndez como uno de los responsables de difundir la versión de que el exmandatario habría ingresado al Hospital Central Militar.

“Primero, la irresponsabilidad de algunos comunicadores y lo digo con todas sus letras… Jorge Fernández Menéndez fue quien estuvo difundiendo que el presidente López Obrador había entrado al Hospital Militar. ¿Qué fuente tenía? Ninguna, porque era falso”, afirmó.

Sheinbaum cuestionó que un periodista difunda información de ese tipo sin confirmar su veracidad y sostuvo que este tipo de prácticas dañan la credibilidad del periodismo y generan desinformación.

“¿Cómo es posible que alguien que se dice periodista, que se dice comprometido con la verdad, pueda difundir una noticia de este tipo? Es irresponsable, por lo menos es irresponsable”, subrayó.

La presidenta también consideró que la difusión de este tipo de contenidos forma parte de campañas de desinformación que buscan afectar la imagen del país, más allá de perjudicar a una persona o a su gobierno.

Como ejemplo, mencionó que aquel domingo tras la detención en Jalisco de un presunto integrante de la delincuencia organizada —quien posteriormente falleció— circularon imágenes falsas en redes sociales que mostraban supuestos hechos violentos, entre ellos la fotografía de un avión incendiado.

Según explicó, esas imágenes fueron difundidas por algunos periodistas sin verificar su origen, lo que provocó preocupación incluso a nivel internacional.

“Embajadores preguntaban qué estaba pasando en México, porque se estaban difundiendo imágenes que no correspondían a lo que ocurría”, señaló.

Ante este escenario, Sheinbaum advirtió que la difusión de contenido falso tiene como objetivo afectar la percepción del país en el exterior.

“¿Qué objetivo tiene difundir una imagen falsa? Pues dañar al país, porque no es dañar a la presidenta, es dañar a México”, sostuvo.

La mandataria también alertó sobre el crecimiento de la desinformación en redes sociales y la facilidad con la que se difunden contenidos falsos, especialmente entre los jóvenes.

Relató que recientemente preguntó a estudiantes de preparatoria cuánto tiempo pasan en redes sociales y varios respondieron que entre dos y cuatro horas al día, mientras que algunos dijeron pasar hasta diez horas conectados.

Por ello, subrayó la importancia de que la población tenga claro que no toda la información que circula en internet es verdadera.

“Lo que viene en las redes sociales no necesariamente es cierto. Hay muchísima información falsa, fake news”, afirmó.

Finalmente, recordó que dentro de su propuesta de reforma electoral se plantea que durante los procesos electorales se identifique de manera visible cuando se utilicen imágenes generadas con inteligencia artificial, con el objetivo de evitar engaños al electorado.

La presidenta aclaró que esta medida no busca censurar contenidos, sino garantizar que los ciudadanos puedan distinguir entre imágenes reales y material manipulado o creado digitalmente.

“Se puede publicar, pero que diga claramente que es uso de inteligencia artificial, para que la gente sepa que no son imágenes reales”, puntualizó.