Sheinbaum descarta se tengan los tres escenarios que vislumbra AMLO para regresar a la vida pública

diciembre 1, 2025

Llama al mitin del sábado en el Zócalo donde se celebrarán 7 años de la llegada del triunfo de 2018

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum celebró la reaparición pública del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien presentó su libro Grandeza, y aseguró que el país no vive ninguna de las circunstancias que —según el propio exmandatario— podrían motivar su regreso a la vida pública: un atentado a la democracia, un golpe de Estado o la violación de la soberanía nacional.

Y pues agradezco sus palabras, obviamente. Y bueno, afortunadamente no estamos en ninguna de las tres circunstancias que planteó. Y el pueblo de México está con el proyecto. Lo vemos todos los días, lo dicen las encuestas, por si había alguna duda. Y el sábado va a ser un buen momento para mostrar la alegría del pueblo”, afirmó Sheinbaum al ser cuestionada sobre el mensaje de López Obrador.

Sheinbaum destacó que la reaparición de López Obrador, a un año y dos meses de dejar la Presidencia, fue recibida con entusiasmo por su gobierno: “Nos dio mucho gusto verlo, verlo bien, muy contento, sano, tranquilo”.

Añadió que el libro Grandeza constituye un “legado importante” que reivindica a los pueblos originarios y la cultura mexicana como esencia de la identidad nacional.

La presidenta recordó que durante la transición, el exmandatario pasó de una vida de acción política a una etapa de reflexión, pero “sigue luchando desde donde está”.

Agradeció además las palabras que le dedicó López Obrador al describirla como una mujer excepcional que ha continuado la Cuarta Transformación.

Sheinbaum aprovechó para subrayar que el movimiento que encabeza mantiene cohesión y legitimidad: “Somos un movimiento social en el poder, sin divorcio entre pueblo y gobierno… No hemos traicionado ni vamos a traicionar”.

En ese sentido, convocó a la concentración anunciada para el próximo sábado 6 de diciembre en el Zócalo capitalino: “Será un buen momento para mostrar la alegría del pueblo”, dijo, al celebrar lo que llamó “siete años de transformación y logros extraordinarios”.

La presidenta cerró reiterando que el país vive estabilidad y respaldo popular, un mensaje que convierte la reaparición de López Obrador en una pieza más para reafirmar la continuidad política y la fortaleza del proyecto en el poder, más que en una señal de alerta o intervención anticipada del exmandatario.