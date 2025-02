Accidentes en la Xalapa- Perote, ¿provocados para robar mercancías?

febrero 4, 2025

Redacción. Xalapa, Ver.- La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, realizó una investigación por los numerosos accidentes ocurridos en la carretera Xalapa- Perote, especialmente en el tramo conocido como Los Laureles, pues se presumía que algunos casos pudieron ser provocados con la intención de robar el contenido de las cajas de los tráileres.

En entrevista exclusiva, explicó que se envió a personal de Protección Civil Estatal, con el fin de que se revisara la zona y se investigaran los rumores, porque esta carretera elevó su tráfico debido a que el derrumbe de la zona de Maltrata impidió, por más de tres meses, la circulación de camiones con mercancías.

«Mandamos a Protección Civil a que revisara cuál era el tema. No fue que hayan tirado diesel en el pavimento como se manejó, no encontramos rastros de diesel, y tenemos fotografías y tenemos elementos. En varios de los casos, en la mayoría de los casos, no hubo rapiña, las cajas estaban herméticas, estaban cerradas y llegó personal y resguardaron las cajas».

Nahle aceptó que en otros casos se registró «levantamiento de productos» por parte de pobladores de la zona, pero no son suficientes para pensar que se provoquen los accidentes con la intención de robar.

En su lugar, lo que hizo fue enviar un oficio con pruebas para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, perteneciente a la administración federal, revise técnicamente la carretera, pues se calcula que esa zona puede tener un fallo técnico que sea la causa de las volcaduras.

«Son dos curvas donde nosotros creemos que el peralte y el ángulo no tiene suficiente acotamiento, porque son dos curvas donde los camiones pesados no han podido controlarse, entonces, ya se mandó por parte de Protección Civil del Estado (…) la petición para que se revise el trazo de esas dos curvas».