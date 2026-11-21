noviembre 21, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. En Veracruz, el número de nacimientos en niñas habría disminuido de un promedio anual de entre mil 200 y mil 300 a una estimación de 700 a 800 casos, dijo Araceli González Saavedra, integrante de Equifonía.

Sin embargo, advirtió que todavía existen menores de edad obligadas a convertirse en madres como consecuencia de la violencia sexual.

La activista explicó que durante más de 20 años se mantuvo un promedio de entre mil 200 y mil 300 nacimientos en niñas, situación que evidencia la persistencia de embarazos infantiles y la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y atención.

González Saavedra señaló que las modificaciones al Código Penal representan una oportunidad para garantizar el acceso a la interrupción del embarazo en casos de violencia sexual, al eliminarse la limitación temporal de 90 días a la que hizo referencia.

Por ello, consideró necesario que las familias conozcan los derechos de las menores y sepan que pueden acudir a los hospitales para solicitar los servicios de interrupción del embarazo cuando éste sea consecuencia de una agresión sexual.

Refirió que los embarazos en niñas deben atenderse como situaciones de violencia sexual y no únicamente como asuntos relacionados con la salud reproductiva.

En ese sentido, insistió en que las instituciones de salud deben garantizar los servicios correspondientes y facilitar el acceso a la atención médica, particularmente cuando las víctimas son menores de edad.

Asimismo, señaló que la intervención institucional no debe limitarse a la atención del embarazo, sino también a identificar las circunstancias en las que ocurrió para detectar posibles agresiones y detener la violencia sexual.