noviembre 21, 2026

* Arresto generó fuertes enfrentamientos en Guasave, Mocorito, y hasta Ahome y El Fuerte * Líder de “Los Beltrán Leyva”, o Cartel de Guasave llegó por la madrugada a la CDMX

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- En un operativo de fuerzas especiales del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, realizado en coordinación con autoridades de seguridad de Sinaloa y organismos de inteligencia de Estados Unidos, fue detenido en el municipio de Guasave Fausto Isidro N, alias “El Chapo Isidro”, identificado por el Gobierno federal como jefe de la organización criminal de los Beltrán Leyva y uno de los 10 fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI).

Junto con el presunto líder criminal fueron capturados Germán N, alias “Serafín”, señalado como segundo al mando de esa organización delictiva, y José N, identificado como operador financiero del mismo grupo.La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó que las detenciones se realizaron el 20 de noviembre, como resultado del intercambio y la coordinación entre organismos de inteligencia mexicanos y estadounidenses, en el marco de los mecanismos de cooperación bilateral entre ambos países.

La captura de “El Chapo Isidro” representa uno de los golpes contra la estructura de mando y operación financiera de la organización de los Beltrán Leyva, a la que las autoridades mexicanas ubican como aliada de la facción de “Los Mayos”, del Cártel del Pacífico.

De acuerdo con la información oficial, Fausto Isidro N cuenta con una orden de aprehensión en México por delincuencia organizada y delitos contra la salud, además de una orden de extradición a Estados Unidos por su presunta participación en una asociación delictiva dedicada a distribuir drogas en territorio estadounidense.Su nombre también figura en la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI, debido a los cargos que enfrenta en ese país.

La Defensa detalló que la operación estuvo a cargo de elementos de las Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional, identificados como “Lobos”, y del Ejército Mexicano, conocidos como “Murciélagos”, en coordinación con integrantes de las Fuerzas Especiales del Ejército comisionados en la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

Una vez que los organismos de inteligencia lograron ubicar con precisión el objetivo mediante el empleo de distintos recursos tecnológicos, las fuerzas de élite desplegaron un operativo dividido en tres fases.

La primera consistió en el arribo al área donde se encontraban los presuntos integrantes de la organización criminal.

Para ello, los efectivos utilizaron el sigilo y el factor sorpresa, mediante diferentes rutas de acceso terrestre, con el propósito de aproximarse al lugar de la detención.En una segunda fase se estableció un dispositivo de seguridad interno y externo en las inmediaciones del inmueble donde se encontraban los objetivos.

La intención era impedir tanto su posible huida como la llegada de refuerzos del grupo criminal.Sin embargo, durante el despliegue, los elementos militares fueron agredidos con disparos de armas de fuego y explosivos, por lo que la fuerza de detención ingresó a la vivienda para concretar la captura de las tres personas identificadas por las autoridades.La tercera fase consistió en la evacuación de los detenidos.

Después de confirmar sus identidades, fueron trasladados a la Ciudad de México a bordo de una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana, para quedar a disposición de las autoridades ministeriales competentes.

La Defensa no precisó en su comunicado si durante el enfrentamiento hubo personas heridas o fallecidas, ni detalló el tipo de armamento y explosivos utilizados en la agresión contra los efectivos militares.La operación provocó reacciones de grupos delictivos en distintos puntos de Sinaloa, donde se registraron bloqueos en los municipios de Ahome, Guamúchil, Guasave y Navolato.

Ante estos acontecimientos, las autoridades federales y estatales activaron el denominado plan antibloqueo, mediante el despliegue de fuerzas de seguridad para retirar los obstáculos, restablecer la circulación en las vías de comunicación y proteger a la población.

Los bloqueos se produjeron después de la detención de los tres presuntos integrantes de la organización criminal, en un contexto de movilización de las corporaciones de seguridad para evitar que las reacciones violentas se extendieran a otras zonas de la entidad.

La Secretaría de la Defensa Nacional señaló que las acciones para recuperar la movilidad se realizaron en coordinación con las autoridades locales.Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reconoció el trabajo de la Secretaría de la Defensa Nacional y de las Fuerzas Especiales del Ejército y de la Guardia Nacional por el operativo que permitió la captura de Fausto Isidro N.

A través de un mensaje, el funcionario confirmó las identidades y los presuntos cargos de los tres detenidos dentro de la estructura criminal.

“Nuestro reconocimiento a la Secretaría de la Defensa Nacional (@Defensamx1) y a las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional (@GN_MEXICO_) por su valor y profesionalismo en la operación que permitió detener en Guasave, Sinaloa, a Fausto Isidro N, alias ‘Chapo Isidro’, identificado como jefe de la organización delictiva de los Beltrán Leyva”, escribió.Precisó que en la misma intervención fueron detenidos Germán N, alias “Serafín”, señalado como segundo al mando, y José N, presunto operador financiero de la organización.

García Harfuch sostuvo que estas capturas representan un paso importante para la pacificación de Sinaloa y aseguró que las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad permanecen desplegadas en la entidad para garantizar la protección de sus habitantes.

La operación destacó también por la participación de organismos de inteligencia de México y Estados Unidos, así como por el despliegue de unidades militares especializadas para ubicar y detener a uno de los objetivos criminales incluidos en la lista de los más buscados por el FBI.

Con la captura de “El Chapo Isidro”, las autoridades federales reportaron la detención de quien identifican como el principal responsable de la organización de los Beltrán Leyva, además de dos presuntos integrantes de su círculo de mando y operación financiera.

El caso queda ahora en manos de las autoridades ministeriales, que deberán determinar la situación jurídica de los detenidos y dar seguimiento a los procedimientos penales y de extradición correspondientes.