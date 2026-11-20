noviembre 20, 2026

Las personas mayores de 45 años y quienes presenten factores de riesgo deben someterse a pruebas de glucosa en ayunas y hemoglobina glucosilada, de acuerdo con el Protocolo Nacional de Atención Médica (PRONAM) de Diabetes tipo 2 y Síndrome Metabólico.

La Secretaría de Salud, a través del Consejo General de Salubridad (CGS), impulsa estas acciones desde el primer nivel de atención para prevenir complicaciones y evitar afectaciones a la calidad de vida.

Entre las condiciones de riesgo figuran tener familiares de primer grado con diabetes, sobrepeso u obesidad, antecedentes de prediabetes o diabetes gestacional, y haber nacido con bajo peso, inferior a dos kilogramos y medio.

También deben realizarse las pruebas a mujeres que hayan tenido diabetes durante el embarazo o hijos con peso al nacer igual o superior a cuatro kilogramos, así como a personas con hipertensión arterial, alteraciones de grasas en la sangre o enfermedades cardiovasculares.

Seguimiento según resultados

El protocolo establece que las personas con factores de riesgo deben someterse a pruebas de detección cada año. Cuando los resultados se encuentran dentro de los parámetros normales, se recomienda repetir los estudios cada tres años.

La dependencia subraya en un comunicado la importancia de un diagnóstico temprano, el acceso a una atención integral y la reducción del estigma asociado a esta enfermedad. La diabetes tipo 2 es una enfermedad crónica caracterizada por niveles elevados de glucosa en la sangre que frecuentemente se presenta junto con sobrepeso, obesidad, presión arterial alta, alteraciones de los lípidos y trastornos afectivos.

Por ello, el PRONAM destaca la importancia de una atención integral que permita evaluar y tratar estas condiciones de manera conjunta. Con este protocolo, la Secretaría de Salud busca homologar la capacidad de detección y atención en las unidades de primer nivel, favorecer el diagnóstico temprano y mejorar el seguimiento de las personas con diabetes tipo 2 y síndrome metabólico.