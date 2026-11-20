noviembre 20, 2026

El historiador Ángel Rafael Martínez, en entrevista para En Contacto, habló sobre la llegada de Jorge Carlos Patrón Wong como nuevo arzobispo de la Arquidiócesis de Puebla, quien fue recibido por una importante cantidad de fieles y habitantes que acudieron a darle la bienvenida.

Destacó que durante la ceremonia se contó con la presencia de representantes de distintos sectores, entre ellos autoridades políticas y el gobernador del estado, lo que reflejó la relevancia de este acontecimiento para la sociedad poblana.

Cabe recordar que Patrón Wong cuenta con una trayectoria pastoral en Veracruz, donde estuvo al frente de las diócesis de Papantla y Xalapa, antes de asumir esta nueva responsabilidad en Puebla.