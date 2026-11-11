Arremete Irán contra el comentario “ridículo” de Marco Rubio

noviembre 10, 2026

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó que las demandas de Irán no solo eran inaceptables, sino que en algunos casos eran “exageradas, ridículas y realmente poco realistas”.

Señaló que no podía informar de ningún avance en las conversaciones, que las medidas adoptadas hasta ahora no habían sido muy constructivas y que las acciones de Estados Unidos en el estrecho de Ormuz eran defensivas.

“No diría que estamos al borde de un gran avance. Trump siempre preferiría resolver todos los problemas diplomáticamente. A veces eso no es posible”, dijo Rubio. “Pero si hay una posibilidad de hacerlo, la exploraremos. Por ahora, no ha sido muy productivo”.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, rechazó este lunes la caracterización de Rubio y afirmó que “defender los derechos y los intereses de la nación iraní no era algo irrazonable”.

Añadió que Washington debía poner fin a las sanciones, al bloqueo naval y a la guerra en todos los frentes antes de que pudieran iniciarse unas negociaciones, y que la propuesta de dos días de Irán para restablecer la seguridad en el estrecho seguía sobre la mesa.

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, señaló que la victoria demócrata en las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos había paralizado el proceso de mediación, y que los intermediarios no habían viajado durante varios días mientras se aclaraba la situación política.

Escribió en X que Estados Unidos debía elegir ahora entre aceptar las condiciones de Irán o reanudar la guerra, y que la propuesta de dos días de Teherán seguía abierta.

“Los estadounidenses están evidentemente hartos de que Israel embauque a las administraciones estadounidenses para llevarlas a guerras interminables”, escribió Araghchi en X. “Ya han tenido suficiente. Nuestra región también”.

Qatar informó de que Trump habló por teléfono con el emir Tamim bin Hamad Al Thani para abordar la reducción de las tensiones regionales. La Casa Blanca señaló que Trump se reuniría con el primer ministro de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, en la Casa Blanca.

Araghchi indicó que en los últimos días había estado en contacto con sus homólogos de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Omán, Pakistán, Kuwait, Jordania, Turquía, Chipre y Qatar.

Trump declaró a la cadena ‘CBS’, en una entrevista aparte, que Irán estaba cerca de lograr un acuerdo, pero que el resultado de las elecciones de mitad de mandato había dado a Teherán cierta esperanza. Aseguró que no buscaba intensificar la guerra y que no veía motivo para hacerlo.

El mandatario añadió que Estados Unidos mantiene bajo vigilancia una instalación subterránea iraní no revelada y que podría atacarla en el plazo de una hora si fuera necesario, aunque afirmó que por el momento no hacía falta.