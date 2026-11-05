“Hice que ganara Calderón, aunque no es muy democrático decir eso”, admite Fox

noviembre 4, 2026

A 20 años de las controvertidas elecciones presidenciales de 2006, el expresidente Vicente Fox Quesada reconoció que intervino para favorecer el triunfo de Felipe Calderón Hinojosa y aseguró que, si Andrés Manuel López Obrador hubiera ganado aquellos comicios, no le habría entregado la banda presidencial.

En una entrevista con el periodista Juan Luis Cebrián, publicada por el medio The Objective, el exmandatario panista admitió su participación en el proceso electoral que enfrentó a Calderón con López Obrador, entonces candidato de la coalición Por el Bien de Todos.

“En 2006 viene la siguiente elección, que hice que ganara Calderón, aunque no es muy democrático decir eso”, declaró Fox al referirse a la sucesión presidencial al término de su sexenio. El expresidente explicó que su intención era mantener al Partido Acción Nacional (PAN) en la Presidencia de la República y comparó la sucesión presidencial con las decisiones que toma un empresario para definir quién debe dirigir una compañía.

Negaría banda presidencial a AMLO

Durante la conversación, Fox también sostuvo que, en caso de que López Obrador hubiera resultado ganador de la contienda, se habría negado a entregarle la banda presidencial, símbolo de la transmisión del Poder Ejecutivo federal.

“Si me hubiera tocado de otro partido, (a) Andrés Manuel López Obrador, no le hubiera entregado la banda presidencial”, declaró, y añadió que lo habría hecho “por el coraje que me hubiera dado siendo demócrata, pero además teniendo una mentalidad de empresario”.

En aquellos comicios, celebrados el 2 de julio de 2006, el Instituto Federal Electoral (IFE) declaró ganador a Felipe Calderón por una diferencia de aproximadamente 243 mil votos frente a López Obrador, equivalente a 0.56 puntos porcentuales. El resultado fue impugnado ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que finalmente declaró válida la elección y confirmó el triunfo del candidato panista.

Durante aquel proceso, López Obrador acusó a Fox de intervenir indebidamente en la contienda mediante declaraciones públicas y acciones de su gobierno que, según denunció, favorecieron al candidato del PAN.

“Nos da la razón”: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum calificó las declaraciones como una “confesión” de la intervención del gobierno de Fox para que no ganara López Obrador. “Hoy Fox afirma dos cosas terribles: uno, que participó en la elección de 2006, y dos, que gobernar México es como dirigir una empresa y que es un negocio. ¿Cómo que es un negocio? Sí, para ellos era un negocio”, señaló la mandataria durante su conferencia matutina.

Sheinbaum recordó el proceso de desafuero contra el entonces jefe de gobierno y la campaña en su contra cuando ya era candidato a la Presidencia: “Fox se empieza a preocupar de la popularidad de López Obrador y busca muchas maneras de echarlo abajo. Una de ellas, le inventan un delito… que violó un amparo sobre la construcción de una calle a un hospital en Santa Fe”. Relató que el PRI y el PAN en la Cámara de Diputados decidieron desaforarlo para impedir su participación en la elección de 2006, pero un movimiento masivo contra el desafuero lo impidió.