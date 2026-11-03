MLB anuncia ocho candidatos al Salón de la Fama del Béisbol

noviembre 2, 2026

El Salón de la Fama del Béisbol de Estados Unidos anunció la boleta de la Era del Béisbol Contemporáneo para managers, ejecutivos y árbitros, integrada por ocho personalidades que realizaron aportes significativos al deporte desde finales del siglo XX.

Un panel de 16 miembros compuesto por peloteros del Salón de la Fama, ejecutivos de Grandes Ligas, miembros de los medios de comunicación e historiadores evaluará a cada candidato, quienes deben recibir al menos el 75 por ciento de los votos para ser exaltados.

Los resultados de la votación para el Grupo del 2027 se anunciarán el domingo 6 de diciembre.

Los candidatos

Sandy Alderson

Dusty Baker

Bruce Bochy

Joe Maddon

Lou Piniella

Brian Sabean

Ted Turner

Bill White



Sandy Alderson construyó a los Atléticos que llegaron a tres Series Mundiales consecutivas de 1988 a 1990 y ganaron el título en 1989; luego fue vicepresidente de operaciones de MLB, director ejecutivo de los Padres y gerente general de los Mets, con quienes llegó a la Serie Mundial de 2015. En 2026 fue exaltado al Salón de la Fama de los Atléticos.

Dusty Baker es el único dirigente en la historia de MLB en llevar a cinco franquicias distintas a la postemporada y ocupa el octavo lugar histórico con 2 mil 183 triunfos; ganó la Serie Mundial con los Astros en 2022 y se retiró al concluir la campaña de 2023.

Bruce Bochy suma cuatro títulos de Serie Mundial —tres con los Gigantes y uno con los Rangers— y 2 mil 252 victorias, sextas en la historia; es uno de apenas tres managers en llevar a tres franquicias distintas al Clásico de Otoño.

Joe Maddon, tres veces Manager del Año, es el único capataz en más de un siglo en llevar a los Cachorros a un título de Serie Mundial, en 2016, y también condujo a los Rays a la Serie Mundial de 2008.

Lou Piniella ganó dos Series Mundiales como jardinero de los Yankees y como manager llevó a los Rojos al título de 1990 y a los Marineros a la postemporada en cuatro ocasiones; en 2023 se quedó a un voto de ser elegido.

Brian Sabean, gerente general de los Gigantes durante 29 años, acumuló tres coronas de Serie Mundial (2010, 2012 y 2014), cuatro banderines de la Liga Nacional y cinco títulos del Oeste, además de dos reconocimientos como Ejecutivo del Año.

Ted Turner, fallecido el 6 de mayo, fue dueño de los Bravos de 1976 a 1996, etapa en la que Atlanta ganó la Serie Mundial de 1995 en medio de 14 títulos divisionales consecutivos y cinco banderines de la Liga Nacional.

Bill White, ocho veces convocado al Juego de Estrellas y ganador de siete Guantes de Oro, fue campeón de la Serie Mundial con los Cardenales en 1964, y en 1989 se convirtió en el primer afroamericano en presidir la Liga Nacional; en 2026 recibió el Premio Buck O’Neil a la Trayectoria de Vida.