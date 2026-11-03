Avioneta se desploma en Pachuca; dos personas fallecidas

noviembre 2, 2026

Una avioneta Cessna 210, con matrícula XB-AZG y operada por Grupo Aeroespacial Avspace, se desplomó la mañana de este lunes 2 de noviembre en la colonia Venta Prieta de Pachuca, Hidalgo, dejando como saldo preliminar dos personas fallecidas, informó la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).

De acuerdo con la información preliminar de la AFAC, la aeronave despegó a las 09:30 horas con destino al Aeropuerto Internacional de Cuernavaca, Morelos. A las 09:31 horas, durante la fase de ascenso inicial, se precipitó a tierra aproximadamente a 500 metros de la cabecera 21 de la pista, impactando sobre la avenida Tezontle.

El accidente ocurrió en la calle Tezontle, cerca de las instalaciones de la 18ª Zona Militar. Como consecuencia del accidente, se reportó el fallecimiento de las dos personas que iban a bordo.

La agencia señaló en una nota informativa que personal de la Comandancia del Aeropuerto de Pachuca se trasladó al lugar de los hechos para realizar las actuaciones correspondientes, y que se inició la investigación administrativa. La empresa propietaria está dedicada a la capacitación aérea y tiene base en Cuernavaca, Morelos, según los registros de la AFAC.

El impacto provocó un incendio en la aeronave y movilizó a corporaciones de seguridad y auxilio, además de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes acordonaron el área. La Subsecretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos de Hidalgo informó que llegó a atender el desplome junto con elementos del Cuerpo de Bomberos, Protección Civil municipal y corporaciones de seguridad.