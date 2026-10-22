Diputada pide mejorar salarios y equipo de policías municipales de Emiliano Zapata

octubre 22, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- La diputada local Carola Viveros Cházaro llamó a mejorar las condiciones laborales de los policías municipales de Emiliano Zapata, quienes el martes 20 de octubre se manifestaron para denunciar bajos salarios, jornadas excesivas y presuntos abusos laborales dentro de la corporación.

La legisladora consideró que los elementos encargados de la seguridad de la población deben recibir un salario suficiente y contar con equipo adecuado para realizar su trabajo. Planteó que los gobiernos municipales revisen la distribución de sus presupuestos para dar prioridad a este rubro.

“Es importante que los policías, que son quienes resguardan la seguridad de la población, pues tengan un sueldo que sea suficiente”, declaró.

La protesta ocurrió luego de que los elementos señalaran presuntas irregularidades en las condiciones de trabajo de la corporación. Según los manifestantes, los policías operativos cumplen jornadas de 48 horas consecutivas de servicio por 48 de descanso, mientras que los supervisores trabajan 24 horas y descansan 48.

Los inconformes también afirmaron que los 56 integrantes de la plantilla reciben 6 mil 30 pesos, pese a que un tabulador que aseguran tener en su poder establece un salario de 12 mil pesos. Además, denunciaron presuntos casos de hostigamiento laboral, acoso sexual, favoritismo y posibles anomalías en el manejo de recursos.

La diputada reconoció que los ayuntamientos enfrentan limitaciones presupuestales, pero señaló que también deben revisar sus gastos para identificar recursos que puedan destinarse a necesidades prioritarias.

“Cuando hablamos de austeridad republicana, no es pagarle menos a la gente, sino dejar de gastar en cosas que pueden ser menos necesarias o menos urgentes, y destinarlo a las cosas que son más importantes”, afirmó.

Sobre la posibilidad de que el Congreso intervenga para incrementar los recursos destinados a seguridad pública, la legisladora señaló que corresponde a cada ayuntamiento decidir cómo distribuye su presupuesto, debido a su autonomía.

“Nosotros no podemos decirles cómo hacerlo, pues porque ellos tienen su autonomía. Entonces, de nuestra parte, les podemos sugerir, pero al final ellos son los que van a determinar”, concluyó.