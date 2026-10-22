Crónicas de la Capital

octubre 22, 2026

A PROPÓSITO DE MITOFSKY

Marco Aurelio Martínez

La reciente medición del mes de octubre del presente año, relativa a la evaluación de alcaldes (as) a nivel nacional realizada por Consulta Mitofsky de Roy Campos, en donde evalúa la actuación de 150 munícipes de las ciudades principales de nuestro país, coloca a la presidenta municipal de Xalapa Daniela Griego Ceballos como la número uno en el estado de Veracruz, con un puntaje de 51.5 y en ascenso, en el ranking de lxs mejor evaluadxs del país con el denominativo de calificación alta. Cabe destacar que el primer lugar pertenece a la alcaldesa de Benito Juárez, Quintana Roo, con una calificación de 64.7. Esta evaluación corresponde a los primeros nueve meses de trabajo político-administrativo, y de logros tangibles.

Este resultado es producto del trabajo permanente, colectivo, territorial, de planificación específica de las acciones integrales de gobierno, nada es casualidad, es el efecto del constante esfuerzo de un equipo de mujeres y hombres comprometidxs con su ciudad, coordinadxs por Daniela, la presidenta, trabajadora, honesta, organizada, tesonera, puntual, dedicada, ordenada, estricta, visionaria. Y el ejemplo se replica.

Los datos del último trimestre del año de la actual administración municipal de Xalapa, nos indican que se cerrará el 2026 con 107 obras que incluyen inversión en pavimentación de calles, infraestructura hidráulica, habilitación de espacios deportivos, culturales, escolares. Además de las decenas de calles rehabilitadas, también se encuentra en curso el remozamiento de espacios emblemáticos de esta capital como el Paseo de los Lagos, que en esta primera etapa se encuentra al 50% de avance, el Parque Deportivo Colón que también va casi al 50%, el Museo de la Música Veracruzana”Casa Doña Falla” está al 45%. Asimismo, próximamente se iniciarán los trabajos de rehabilitación del Parque Juárez, Parque de Los Berros y un Parque Lineal en la avenida Xalapa que será un gran atractivo para los habitantes de la zona norte de la ciudad. Sin olvidar el mantenimiento en pintura y habilitación de espacios en el Barrio Mágico de Xallitic, entre muchas otras obras más.

En el tema de seguridad, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), refiere que en Xalapa se han reducido delitos como: la extorsión en 47.17%, robo a transeúnte en 15%, a casa habitación en 2.73%, homicidios dolosos 31.25%, y el feminicidio a la fecha no existe.

La promoción del deporte, las rutas recreativas, los social running, las ferias de la salud para las mujeres, la oferta diferenciada para la juventud, son logros también relevantes. Pero también destaca el concepto de ciudad a la que aspiramos, por la que se trabaja con ahínco y determinación. El propósito de que Xalapa se convierta en una ciudad más amigable con el medio ambiente y más caminable para lxs xalapeñxs será una realidad, de hecho la planificación de las obras van en ese sentido. El trazo de un corredor recreativo, de disfrute familiar y despliegue físico empieza en el Parque Juárez baja al Paseo de Los Lagos, continúa hacia el Estadio Xalapeño, entronca en el Parque de Los Berros para concluir en el Barrio Mágico de Xallitic, va en ese sentido. Es una ruta tipo herradura de casi 5 kilometros de áreas naturales, de topografía local (subidas y bajadas), de bellos paisajes en donde se puede sentir el fresco clima xalapeño y el aroma a tierra húmeda que acaricia a la zona Los Berros-Doña Falla.

Es una invitación para ejercer el control de los espacios públicos por la ciudadanía, a dejar el vehículo automotor, a caminar, oxigenar la mente y el corazón con la recuperación de nuestra ciudad y emplear otros medios de transporte para mejorar nuestras vialidades.

Así que la reciente calificación no es subjetiva ni fortuita, es trabajo con compromiso y perseverancia..¡Por el bien de Xalapa!