Proponen prohibir alojamiento turístico en viviendas del INVI financiadas con recursos públicos en CDMX

octubre 19, 2026

El diputado de Morena, César Emilio Guijosa Hernández, presentó una iniciativa ante el Congreso de la Ciudad de México para impedir que las viviendas de interés social financiadas con recursos públicos sean utilizadas como alojamientos turísticos, hospedajes temporales o negocios mediante plataformas digitales.

La propuesta, presentada el 15 de octubre de 2026, busca reformar el artículo 36 Bis de la Ley de Vivienda capitalina para garantizar que los inmuebles adquiridos, construidos o financiados por el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI) conserven su finalidad habitacional y sean utilizados como residencia permanente de sus beneficiarios.

Reforma busca evitar que viviendas de interés social funcionen como alojamientos turísticos

Durante su intervención ante el Congreso local, Guijosa Hernández explicó que los inmuebles obtenidos mediante programas públicos deben destinarse a satisfacer las necesidades habitacionales de las personas beneficiarias y no utilizarse para generar ingresos mediante hospedajes temporales.

“Por eso proponemos que no se conviertan en alojamientos turísticos, hospedajes temporales o negocios mercantiles o similares que busquen otro objeto, como el obtener ganancias mediante estancias que no fueron objeto de la construcción de las viviendas”, puntualizó.

El legislador, quien preside la Comisión de Vivienda, aclaró que la modificación no pretende restringir el turismo ni prohibir las distintas modalidades de arrendamiento. La iniciativa se concentra en las propiedades que recibieron apoyos públicos para cumplir una función habitacional permanente.

INVI tendría mecanismos de vigilancia y sanciones por uso indebido de viviendas

La iniciativa contempla que el INVI, en coordinación con las autoridades correspondientes, establezca procedimientos de verificación, seguimiento y control para comprobar que las viviendas financiadas mediante programas públicos no sean utilizadas con fines turísticos.

“No basta con escribir en la ley que una vivienda debe utilizarse para un determinado fin. También necesitamos herramientas para verificar que esa disposición se cumpla y evitar que el objeto social del programa quede solamente en el papel”, señaló el diputado.

En caso de incumplimiento, la propuesta considera la aplicación de sanciones administrativas, incluida la revocación de los beneficios otorgados, sin descartar posibles responsabilidades civiles o administrativas.

“No se trata de actuar arbitrariamente ni desconocer los derechos de las personas. Se trata de que las medidas se apliquen conforme a la ley, con certeza jurídica y respetando los objetivos para los que fueron creadas”, sostuvo Guijosa Hernández.

Plataformas de hospedaje temporal forman parte del debate sobre vivienda asequible

En la exposición de motivos, el legislador señaló que el crecimiento de las plataformas digitales ha favorecido, en determinados casos, la transformación de inmuebles destinados a residencia permanente en espacios de alojamiento de corta duración.

“El crecimiento de plataformas digitales ha incentivado, en ciertos casos, la transición de inmuebles destinados al arrendamiento habitacional hacia esquemas de estancia de corta duración, lo que incide en la disponibilidad de vivienda para residentes permanentes y en el comportamiento de los precios en determinadas zonas de la ciudad”, señala la iniciativa.

Guijosa Hernández también argumentó que el uso turístico de propiedades de interés social puede modificar la convivencia en conjuntos habitacionales y agravar las dificultades para acceder a viviendas asequibles.

Por ello, la reforma plantea que las personas beneficiarias utilicen estos inmuebles exclusivamente para fines habitacionales propios y permanentes, sin destinarlos a estancias turísticas ni a otras modalidades de alojamiento con fines de lucro.

Congreso analizará iniciativa para regular el uso turístico de viviendas del INVI

Después de su presentación ante el Pleno, la Mesa Directiva del Congreso capitalino informó que la iniciativa sería turnada a la Comisión de Vivienda para su análisis y eventual dictaminación.

La prohibición del hospedaje turístico en inmuebles financiados mediante programas públicos, así como los mecanismos de vigilancia y las sanciones contempladas, todavía forman parte de una propuesta legislativa y no constituyen medidas aprobadas.

El siguiente paso corresponde a la revisión de la iniciativa en comisión, donde se determinará si procede su dictaminación.