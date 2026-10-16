Ante calumnias y difamación, trabajo, dice Nahle García 

octubre 16, 2026

Yhadira Paredes/Poza Rica, Ver.- Ante calumnias y difamación de la derecha, la Cuarta Transformación en Veracruz demuestra con trabajo el avance de la entidad, aseveró la gobernadora Rocío Nahle García.

En su mensaje al poner en operación el servicio de Transporte Público Totonaco en la ciudad de Poza Rica, la mandataria hizo oídos sordos a las acusaciones en su contra que se dieron a conocer a nivel nacional.

Las acciones a favor de las y los veracruzanos son hechos que respaldan el trabajo de su Gobierno.

“Estos son hechos, lo demás no importa, a mi lo que me interesa es que en Veracruz avancemos, lo que me interesa es tener resultados, lo que me interesa es que en nuestro territorio todos los veracruzanos y veracruzanas avancemos, en todos sentidos”.

En ese sentido, advirtió que no hace caso a las calumnias y la difamación de la derecha que quisiera que se regresara a un pasado donde no importaba el bienestar sino el negocio se acabó.

Dijo que la Cuarta Transformación es el avance, con su consigna de primero los pobres y quienes lo necesitan.

“Nosotros esto lo predicamos con hechos, lo demás no importa, seguirán criticando, a mí me interesa es que estas cosas se vayan dando”, finalizó.