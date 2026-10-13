Región Veracruz, resultados que fortalecen el compromiso universitario 

octubre 12, 2026

Un total de 13 programas educativos (PE) con acreditación internacional, dos patentes registradas, dos nuevos comedores universitarios, una matrícula superior a los 22 mil estudiantes y una inversión superior a los 25 millones de pesos en obras y mantenimiento fueron reportados por el vicerrector de la región Veracruz Jorge Genaro Vicente Martínez durante su Primer Informe de Labores 2025 – 2026.

En cumplimiento del artículo 59, fracción décima, de la Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana (UV), el vicerrector destacó los avances en materia educativa, científica, de infraestructura y vinculación social, así como los esfuerzos emprendidos para fortalecer los servicios universitarios y responder a las necesidades de la comunidad.

“Esta es una región que escucha que forma, que cuida, que responde y que se proyecta con ciencia, con arte, con luz, con humanismo y con sustentabilidad”, afirmó.

Durante sesión solemne del H. Consejo Universitario Regional, encabezada por el rector Martín Aguilar Sánchez, informó un aumento de la matrícula de 5.5 % en relación al período anterior con un total de 22 mil 116 estudiantes y una cobertura en 44 municipios, casi tres cuartas partes de ellos con marginación de media a alta.

La región alcanzó una matrícula de 22 mil 116 estudiantes, con un incremento de 5.5 % respecto al periodo anterior entre otros logros

Sumado a lo anterior, en infraestructura reportó 2 mil 395 metros cuadrados de superficie nueva en el periodo reportado que incluyen el nuevo edificio del Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías (ICIMAP) ubicado en el Rancho Torreón del Molino; el Centro Cultural de las Artes, en el Expenal de Allende, y los comedores universitarios Tlacani y Tlanesi que dieron 55 mil 645 servicios durante su primer período de existencia.

El vicerrector explicó que se invirtieron 25.36 millones de pesos en obras y mantenimiento entre las que destacan las ya mencionadas (19.92 mdp en obra nueva y 5.44 en mantenimiento), logrando un total de 25 entidades académicas: 16 facultades, cuatro institutos, cuatro centros y el Taller Libre de Artes.

Del mismo modo, en correspondencia de los ejes estratégicos del Programa de Trabajo 2025 – 2029 “Por una transformación integral hacia la excelencia”, la región registró 11 mil 715 aspirantes a la convocatoria 2026 que este año sumó dos nuevos PE: la Licenciatura en Finanzas y el Técnico Superior Universitario (TSU) en Desarrollo Turístico Comunitario, en modalidad virtual.

En ese sentido, enfatizó que en Veracruz son ocupados el 96 % de los lugares ofertados; 15 mil 556 estudiantes cuentan con tutor o tutora asignados (93.4 % de la matrícula) y han sido entregadas 3 mil 607 becas y apoyos de programas externos, reducciones y exenciones de pago, manutención, escolares y de transporte, lugares por acción afirmativa, entre otras.

Por otra parte, resaltó que 94 de cada 100 estudiantes de programas evaluables cursan programas de calidad reconocida; 13 PE cuentan con calidad reconocida internacionalmente (33.3 % evaluable) y 116 estudiantes participaron en movilidad, 7 % más que el año anterior.

En Investigación y Posgrado hubo un aumento considerable en el número de integrantes del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII) en relación a 2021 con 102, ahora Veracruz registra 193 integrantes y prevé un total de 221 en 2027, cifra preliminar a la espera del periodo de reconsideración.

Además, 16 planes de posgrado fueron actualizados con contenidos de ética y responsabilidad científica; 21 programas están en el Sistema Nacional de Posgrado (SNP) y se otorgaron dos nuevas patentes generadas por las facultades de Odontología y Bioanálisis con el Instituto de Química Aplicada.

En correspondencia de su carácter social, la región registra 27 convenios firmados con instancias de distintos sectores (15 generales, 10 específicos y dos contratados de donación) y 21 todavía en trámite; mil 842 personas beneficiarias en 11 cursos, talleres y pláticas brindadas por las Brigadas Universitarias y la atención de 8 mil 853 niñas, niños y adolescentes mediante conciertos didácticos, la Semana de la Lectura y Cultura, consultas de atención infantil de Piscología y Odontología, el programa de Apadrina una Carta y las Casas UV.

Asimismo, el vicerrector apuntó los más de 34 mil 800 servicios de salud entre los que se encuentran 4 mil 912 sesiones de radioterapia realizadas el Centro de Atención al Cáncer, 629 consultas, 282 estudios de gastroentorología; 18 mil 814 servicios en el Comando Estatal e Interinstitucional del Sector Salud (CEISS) y más.

En materia de Derechos Humanos se brindaron 72 pláticas sobre perspectiva de género; fueron instalados 180 módulos de la campaña del Día Naranja, mientras que, en Sustentabilidad, fue instaurada la Comisión Regional para la Sustentabilidad el 09 de julio de 2026 y ExpoSustenta contó con la participación de 1030 asistentes. Lo anterior sumado a 6 acciones en relación con los pueblos originarios y afrodescendientes y el desarrollo de 88 eventos con 56 mil 314 asistentes en el rubro cultural.

Educación pública y bienestar social: ejes de resultados regionales

Al concluir el informe, el rector Martín Aguilar Sánchez aseguró que Veracruz constituye una región fundamental para la Universidad Veracruzana tanto por su trayectoria académica, como por sus aportaciones al desarrollo de la sociedad veracruzana.

De tal manera, señaló cuatro ámbitos del reporte que reflejan el compromiso de la institución con la Educación Pública y el bienestar social: la atención de 22 mil 116 estudiantes durante el ciclo escolar 2025 – 2026; el aumento de lugares para ingresar a Licenciatura y TSU, de 4 mil 342 en 2024 a 5 mil 017 en 2026, con nuevas opciones educativas y la contribución universitaria a la atención de la desaparición de personas con el egreso de 19 profesionales formados en Gestión de la Identificación Humana y en Perspectiva Psicosocial en Atención a Víctimas.

Asimismo, los más de 55 mil servicios brindados por los comedores universitarios; los 105 beneficiarios de la Beca de Alimentos y la extensión de los servicios universitarios de salud que, mediante el Centro de Atención del Cáncer, perteneciente al Instituto de Investigaciones Médico – Biológicas, realizó 4 mil 912 sesiones de radioterapia como mencionó el vicerrector.

La comunidad universitaria de la región Veracruz se dio cita este lunes para conocer los logros del primer periodo

“Los resultados que he destacado corresponden a ámbitos distintos, pero comparten un mismo horizonte: fortalecer una universidad pública que amplía oportunidades educativas, atiende las necesidades de su comunidad y contribuye a enfrentar los problemas de la sociedad. Doctor Jorge Genaro Vicente Martínez, reciba mi reconocimiento por el trabajo realizado al frente de esta Vicerrectoría, lo hago extensivo a su equipo y a todas las personas que desde las entidades académicas y dependencias universitarias han contribuido a los resultados presentados”, dijo.

Asistieron también el secretario académico, Arturo Aguilar Ye; la secretaria de Desarrollo Institucional, Yolanda González Molohua; el Abogado General, Heroy Muñoz Gómez; las titulares de las secretarias Académica y de Administración y Finanzas regional, Claudia Beatriz Enríquez Hernández y Dulce María Betancourt Trevedhan, respectivamente.

Además, Diana Folger Pérez Staples, Héctor Vazquez Leal, Hugo Sergio García Galindo, Alan Jesús Morgado Bustos, María del Carmen Mandujano Sánchez y Juan Manuel Pinos Rodríguez, presidenta, secretario e integrantes de la Junta de Gobierno de la UV, en ese orden; vicerrectoras y vicerrectores; funcionarios, representantes de organizaciones laborales, alcaldes, invitados especiales y demás integrantes de la comunidad universitaria.