Virus respiratorios en otoño: cuáles circulan más y por qué unos pueden frenar a otros

Virus respiratorios en otoño: cuáles circulan más y por qué unos pueden frenar a otros

octubre 12, 2026

Con la llegada del otoño aumentan las molestias respiratorias, como la congestión nasal, la tos, los estornudos y el dolor de garganta. Aunque suelen asociarse con el resfriado común o la influenza, existen numerosos virus capaces de provocar estos síntomas y cuya circulación cambia a lo largo del año.

Entre los principales agentes se encuentran el SARS-CoV-2, causante de la covid-19; el virus de la influenza; el virus respiratorio sincitial (VRS); los rinovirus, adenovirus y metapneumovirus, además de otros coronavirus estacionales y virus de la parainfluenza.

Cada uno presenta patrones distintos de circulación. Conocerlos ayuda a comprender por qué algunas infecciones aumentan en determinadas épocas y cómo las interacciones entre los virus pueden influir en las temporadas respiratorias.

¿Qué virus respiratorios circulan durante el otoño?

Una investigación publicada en la revista Eurosurveillance analizó 32 mil 782 muestras recolectadas entre octubre de 2022 y septiembre de 2025 en Cataluña, España. El estudio examinó la actividad de 18 virus respiratorios y permitió identificar diferencias en sus temporadas de mayor circulación.

Los resultados mostraron que la influenza y el virus respiratorio sincitial presentan una estacionalidad marcada. La actividad del VRS comienza habitualmente antes que la de la gripe, por lo que sus periodos de mayor circulación pueden coincidir durante varias semanas.

Los rinovirus y enterovirus, relacionados con distintas infecciones respiratorias, circulan durante todo el año, aunque registran incrementos durante el otoño y la primavera.

Otros agentes, como ciertos coronavirus estacionales y el bocavirus, comienzan a aumentar entre octubre y noviembre y pueden mantener una actividad elevada durante los meses siguientes.

Los investigadores advierten que los resultados corresponden a una región específica y a personas con síntomas que acudieron a los centros participantes. Por ello, los patrones identificados no deben interpretarse como una representación exacta de lo que ocurre en todos los países.

La covid-19 puede seguir un calendario diferente

Uno de los hallazgos relevantes del análisis fue el comportamiento estacional del SARS-CoV-2. Durante el periodo estudiado, sus principales oleadas se concentraron en los meses cálidos, con incrementos que comenzaban en primavera y alcanzaban sus niveles más altos entre agosto y septiembre.

Este patrón contrasta con el de otros virus respiratorios que suelen registrar una actividad más intensa durante el invierno.

La evolución del coronavirus, la aparición de nuevas variantes y los cambios en la inmunidad de la población pueden influir en la aparición de nuevos repuntes. Por esa razón, no es posible asumir que todas las infecciones respiratorias aumentarán al mismo tiempo ni que la covid-19 seguirá necesariamente el mismo calendario que la influenza.

¿Por qué algunos virus pueden interferir entre sí?

Las temporadas respiratorias no dependen únicamente de las condiciones ambientales. También pueden verse influidas por las interacciones entre los microorganismos que circulan simultáneamente, un fenómeno conocido como interferencia viral.

Cuando un virus infecta el organismo, el sistema inmunitario activa diferentes mecanismos de defensa. Entre ellos se encuentra la producción de interferones, proteínas que funcionan como señales de alerta y ayudan a las células a establecer un estado antiviral temporal.

Esta respuesta puede dificultar la multiplicación de otros virus, incluso si pertenecen a grupos diferentes. Por ejemplo, algunos experimentos realizados en células han observado que la infección por rinovirus puede reducir la replicación del SARS-CoV-2 en determinadas condiciones.

Estas interacciones podrían contribuir a explicar por qué las oleadas de algunos virus no siempre alcanzan sus máximos al mismo tiempo.

Sin embargo, la interferencia viral no significa que una infección proteja de manera segura frente a otra. El resultado depende de factores como el tipo de virus, el orden en que se producen las infecciones y la respuesta inmunitaria de cada persona.

Las infecciones simultáneas también pueden agravar la enfermedad

Aunque algunos virus pueden dificultar temporalmente la replicación de otros, también es posible que dos infecciones coincidan y aumenten el riesgo de complicaciones.

La coinfección por SARS-CoV-2 e influenza, por ejemplo, puede asociarse con cuadros más graves en determinados pacientes. Por ello, no debe considerarse que padecer un resfriado sea una forma de prevenir otras enfermedades respiratorias.

Además de las respuestas inmunitarias, la circulación viral está influida por factores como la temperatura, la humedad, las actividades en espacios cerrados, los calendarios escolares y los hábitos de contacto entre personas.

Comprender estas variables puede ayudar a mejorar la vigilancia epidemiológica y la planificación de medidas preventivas.

Vacunación y prevención ante la temporada respiratoria

La vigilancia de los virus y el estudio de sus interacciones pueden aportar información útil para desarrollar nuevas estrategias de prevención. No obstante, las posibles aplicaciones de la interferencia viral como tratamiento todavía requieren investigación y no sustituyen las medidas preventivas disponibles.

Ante la temporada de infecciones respiratorias, las recomendaciones incluyen mantener al día las vacunas indicadas según la edad y las condiciones de salud, ventilar los espacios cerrados, lavarse las manos y evitar el contacto cercano con otras personas cuando se presentan síntomas.

También es importante buscar orientación médica si aparecen dificultades para respirar, síntomas intensos o un empeoramiento del estado general.

La conclusión principal es que los virus respiratorios no siguen un único calendario ni se comportan de manera aislada. Estudiar sus temporadas y las interacciones entre ellos permite comprender mejor las epidemias, aunque todavía existen preguntas por resolver sobre cómo estas relaciones afectan a la población.