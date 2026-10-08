Descartan fuga de gas en Xalapa; derrame de metil mercaptano moviliza a bomberos

octubre 8, 2026

Juan David Castilla

Bomberos de Xalapa confirmaron que el fuerte olor a gas percibido en el centro de la ciudad derivó de un manejo inadecuado durante las maniobras de retiro de un tanque estacionario en desuso, descartándose de manera oficial cualquier tipo de fuga de gas LP.

Esto provocó una movilización de los cuerpos de emergencia y alarma entre transeúntes y comerciantes de la capital veracruzana, en la zona de las calles Mata, Zamora y Diego Leño.

El incidente se registró en la parte alta de un estacionamiento privado, ubicado sobre la calle Gutiérrez Zamora, donde trabajadores que intentaban desmontar un contenedor con capacidad aproximada de mil litros voltearon la estructura sin las precauciones debidas.

Dicha acción provocó el vertido de metil mercaptano, la sustancia química que se le adiciona al gas comercial para facilitar la detección de fugas.

El suboficial del Cuerpo de Bomberos de Xalapa, Carlos Escalante, aclaró que la situación no representa un riesgo de explosión para la ciudadanía ni proviene de una unidad de distribución, desmintiendo las versiones que circularon de forma preliminar sobre el supuesto escape en una pipa repartidora.

“Es importante aclararle a la población que no hay ninguna fuga de gas. Estaban dando mantenimiento a un tanque estacionario y, por desconocimiento, lo vertieron, generando un derrame de metil mercaptano. Por eso el olor tan intenso”.

De acuerdo con el reporte de las autoridades de rescate, al momento en que los encargados del lugar intentaron limpiar la zona rociando agua por cuenta propia, provocaron que el químico se esparciera con mayor rapidez por las vías de drenaje y los escurrimientos de la zona céntrica, acentuando la percepción de la fragancia en inmuebles aledaños.

Los bomberos desplegaron unidades cisterna con el objetivo de aplicar un lavado especializado a base de detergentes y productos aromatizantes en la zona afectada.

Asimismo, la corporación emitió una serie de recomendaciones para los dueños de comercios, transeúntes y habitacionales cercanos al perímetro de la eventualidad, solicitando su colaboración para acelerar la dispersión del componente químico en la red de alcantarillado.

“Le pedimos a la población alrededor que nos apoye con descargas de agua en sus inodoros y que ahí viertan jabón o algún aromatizante. Con eso nos van a apoyar y ayudará a que en sus locales u oficinas se minimice el olor”, añadió.

Elementos de auxilio mantuvieron las labores en el sitio hasta neutralizar por completo el químico residual y garantizar la tranquilidad de los vecinos de la zona.