Mexicana supera ya el millón de pasajeros transportados

octubre 8, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Mexicana de Aviación acelerará su expansión durante los próximos años con un plan estratégico que contempla elevar su flota a 12 aeronaves al cierre de 2026, alcanzar 20 aviones en 2027 y entrar, a partir de 2028, en una etapa de maduración orientada a lograr su punto de equilibrio y rentabilidad en 2030.

Al presentar los avances de la aerolínea, el director de Mexicana de Aviación, general de Brigada Leobardo Ávila, destacó que el crecimiento registrado durante 2026 no sólo se refleja en el número de aeronaves y pasajeros transportados, sino también en la ampliación de la conectividad aérea nacional y en la generación de empleos vinculados con esta industria.

Durante este año se incorporaron cinco aeronaves Embraer E2 de última generación, con lo que la flota llegó a 10 unidades. Dos de las aeronaves incorporadas más recientemente todavía se encuentran en proceso de certificación ante la autoridad aeronáutica. No obstante, el incremento de capacidad permitió elevar en 83 por ciento la oferta de asientos desde junio de este año.

La expansión de la oferta se ha traducido en un mayor número de pasajeros. Desde el inicio de operaciones y hasta el día previo a la presentación, Mexicana había transportado más de un millón 276 mil personas. En lo que va de 2026, el número de pasajeros aumentó 31 por ciento respecto al mismo periodo de 2025.

El crecimiento también alcanza al transporte de mercancías. A través de Mexicana Cargo Service, la empresa ha movilizado más de mil 314 toneladas de carga, cifra que representa un incremento de 23 por ciento durante 2026 frente al mismo periodo del año anterior.

En esta operación destaca la alianza con Correos de México, mediante la cual se ofrecen soluciones logísticas para trasladar bienes y servicios a distintas regiones del país.

Para Ávila, el crecimiento de la aerolínea tiene un efecto que va más allá de sus propias operaciones, debido a que activa cadenas de valor relacionadas con el transporte aéreo y demanda personal especializado.

En este sentido, Mexicana ha incorporado más de 840 empleos directos y más de siete mil 200 indirectos.

El siguiente reto será mantener un crecimiento ordenado. El plan contempla cerrar 2026 con 12 aeronaves y sumar ocho más durante 2027 para llegar a una flota de 20. A partir de 2028 comenzará una etapa de maduración, enfocada en elevar la eficiencia y dar mayor valor a cada vuelo, con la meta de alcanzar el punto de equilibrio y la rentabilidad en 2030.

La estrategia descansa en cuatro ejes: eficiencia y seguridad operacional, crecimiento ordenado y sostenible, estricto cumplimiento de las normas aeronáuticas y una política de sostenibilidad enfocada en reducir la huella de carbono.

En materia de conectividad, Mexicana abrió cinco nuevas rutas desde junio. Entre ellas se encuentran Acapulco, Tuxtla Gutiérrez, Chihuahua, Hermosillo y El Bajío. Además, a partir del 17 de noviembre incorporará Zacatecas a su red, con vuelos desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

La aerolínea busca que el AIFA funcione como eje de interconexión entre distintas regiones del país, de manera que sus rutas no operen únicamente como enlaces aislados, sino como parte de una red que facilite los desplazamientos nacionales.

La demanda positiva también llevó a Mexicana a programar vuelos adicionales durante la temporada de invierno, entre los que sobresalen 24 operaciones adicionales hacia Tulum, con el propósito de fortalecer la movilidad hacia el Caribe mexicano y atender el flujo turístico.

De esta manera, la aerolínea enfrenta una nueva etapa: después de recuperar capacidad y ampliar su presencia en el mercado, el desafío será convertir ese crecimiento en eficiencia financiera.

La apuesta de Mexicana consiste ahora en consolidar su red, aumentar su flota y aprovechar la demanda para que la expansión de los próximos años desemboque en una operación rentable en 2030.