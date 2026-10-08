Aporta Veracruz la mayor fuerza jornalera y ganadera dentro del mapa agropecuario nacional: Inegi

octubre 8, 2026

Juan David Castilla

La Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) 2025, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), confirmó la relevancia estratégica que mantiene el estado de Veracruz en la soberanía alimentaria del país, al situarse como el líder nacional en inventario bovino y encabezar las estadísticas en contratación de jornaleros agrícolas.

De acuerdo con el informe estadístico del organismo federal, la entidad veracruzana aporta la mayor proporción del hato ganadero dentro de las 24 millones de cabezas de ganado bovino contabilizadas en el territorio nacional.

Con una producción concentrada en las regiones de la Huasteca, el Totonacapan y las cuencas del Papaloapan y Coatzacoalcos, el estado aporta una parte sustancial de las 2.3 millones de vacas en ordeña que generan 32.9 millones de litros de leche diarios a nivel país.

En el rubro laboral, los indicadores ubican a Veracruz como uno de los principales emisores y receptores de fuerza de trabajo en el campo. De los 17.7 millones de puestos de trabajo generados para personas jornaleras y los 13.3 millones de trabajadores permanentes reportados por el Inegi en todo México, la zafra cañera, el corte de cítricos en la zona norte y la cosecha de café en la zona centro movilizan el mayor volumen de mano de obra eventual en el sur-sureste.

Respecto a la infraestructura y uso de suelo, el reporte del Inegi expone la vulnerabilidad hídrica del agro veracruzano: mientras que a nivel nacional el 72.1 % de la superficie agrícola (16.5 millones de hectáreas) es de temporal y el 27.9 % (6.3 millones de hectáreas) cuenta con riego, en Veracruz la agricultura dependiente del ciclo de lluvias supera el 82 % de la tierra cultivable, restringiendo los sistemas de riego a distritos específicos de la zona norte y centro.

En cuanto a la tecnificación e insumos, el 77.5 % de las unidades de producción agropecuaria a cielo abierto en la entidad utiliza fertilizantes químicos para sostener el rendimiento de los cultivos.

Asimismo, el levantamiento estadístico del Inegi asentó que en el estado predomina el uso de semilla criolla para la siembra de grano básico como maíz blanco, frijol y arroz, especialmente en comunidades rurales e indígenas, manteniéndose distante de las variedades certificadas o mejoradas empleadas en la agricultura industrial del norte del país.