Gobernadora gestiona nuevo hospital para Puerto de Veracruz con la federación

octubre 8, 2026

Yhadira Paredes



Xalapa, Ver.- Se solicitará a las autoridades del IMSS Bienestar que se contemple la construcción de un nuevo hospital en el Puerto de Veracruz, para mejorar la atención de la población, adelantó la gobernadora Rocío Nahle García.

La mandataria recordó que hace unas semanas fue el director general del IMSS-Bienestar quien dio a conocer que se contempla la sustitución de 5 hospitales con una inversión de más de 4 mil millones de pesos, entre ellos los de Pánuco, Tuxpan, Tlapacoyan y Tantoyuca.

Sin embargo, se le solicitará la ampliación de los nosocomios de Huayacocotla, Córdoba y Minatitlán.

“Yo pedí el día de ayer en la tarde que considerara hacer un hospital nuevo en el Puerto de Veracruz, es necesario, yo ya les había propuesto un terreno, en la noche le mande el reporte para que nos considere, no me ha contestado, pero Veracruz es candidato para otro hospital”.

Asimismo, Nahle García refirió que, además, se prevé la construcción de dos hospitales del IMSS Ordinario, uno en Córdoba y otro en Minatitlán, aunque también se propuso uno en Boca del Río, lo que están estudiando las autoridades a cargo de Zoe Robledo.

Finalmente, recordó que existe el compromiso de Alejandro Svarch, director general del IMSS Bienestar de regresar entre diciembre y enero para analizar el tema de los recursos humanos en los 61 hospitales veracruzanos.