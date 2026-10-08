La fragilidad cognitiva opositora

octubre 8, 2026

La sesión de ayer en el Congreso Local Veracruzano, dejó claro que rumbo al 2027 la tribuna también será pista de calentamiento electoral y es que durante casi tres horas, el MORENA y la oposición se enfrentaron por el sistema de salud, aunque por momentos el debate terminó entre expedientes del pasado, Google, redes sociales y hasta pleitos familiares ¡De pena ajena!

Indira de Jesús Rosales San Román, la diputada comodina panista incondicional del Clan Yunes, se quejó de que MORENA recurriera constantemente al pasado: “Venir a hablar del pasado qué flojera”. Mala elección de palabras, porque el diputado Porras Marín aprovechó para recordarle los señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación por más de 40 millones de pesos, correspondientes a su gestión en la SEDESOL y le preguntó cuántos medicamentos se habrían podido comprar con ese dinero… la respuesta de Indira Rosales fue acusarlo de denostación y llamarlo “imitador del peje 2.0”… ella elevando el nivel del debate ¡Caray!

MORENA aprovechó la mesa puesta y la diputada Nallely Mendoza Camarillo, recordó las deficiencias del extinto Seguro Popular; Victoria Gutiérrez habló del deterioro heredado del sistema de salud; y la Gorda Ahued señaló las obras hospitalarias, que quedaron inconclusas durante administraciones anteriores, entre ellas el hospital Materno Infantil de Coatzacoalcos y por supuesto que también salieron a relucir las más de 60 ambulancias adquiridas por el gobierno de Rocío Nahle y el proyecto de La Universalización de la Salud impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Lo curioso fue escuchar a legisladoras opositoras, mandar a sus compañeros a Google y a las redes sociales para informarse, la panista Montserrat Ortega soltó prácticamente un “no me crees, googlealo”, mientras que Ana Rosa Valdés recomendó revisar redes, que ¡Vaya! Para una discusión de sobremesa está bien, pero en el Congreso y viniendo de una “valiente” diputada opositora uno esperaría cifras, documentos, auditorías y argumentos, pero bueno es la China Valdés, descendiente de lo más granado de las clicas salvadoreñas, ¡Caray! Que podíamos esperar, al menos queda la esperanza que el día menos pensado la venga a buscar Bukele.

Cuando éstos comenzaron a redundar en lo mismo, Héctor Yunes Landa, haciendo gala de la ordinariez que lo caracteriza, llevó el debate hasta un supuesto conflicto familiar de Porras Marín con sus padres ¡Hágame usted el favor! Porras respondió recordando el desplome electoral del PRI y pronosticando que el MORENA conservará la mayoría en 2027.

Pero bueno, justo ahí está el meollo del asunto, falta muy poco para la elección, pero la oposición ya están en campaña, se les hace tarde porque no traen nada en el morral.

Justamente por eso, porque viene la elección, es que los diputados Felipe Pineda Barradas, Tanya Carola Viveros Cházaro y Valeria Méndez Moctezuma, quienes eventualmente podrían buscar reelegirse o aspirar a brincar a la federal, harían bien en subir de vez en cuando a tribuna, las aspiración se construyen debatiendo, defendiendo posiciones y demostrando que se conoce aquello que se vota, no solo haciendo bulto.

En fin queridos, con la oposición entre más corriente más ambiente.

Cosas de la vida y menudencias

Ayer la gobernadora Rocío Nahle García, informó que el abasto de medicamentos oncológicos supera el 95 por ciento, mientras que la disponibilidad general de medicamentos rebasa el 70 por ciento y la de material de curación se encuentra por encima del 80 por ciento, esto durante una visita no programada al al Hospital de Alta Especialidad de Veracruz.

La mandataria veracruzana reiteró que la prioridad, es evitar que niños y adultos se queden sin tratamiento y aseguró que cuando el IMSS Bienestar no pueda proporcionar algún medicamento, el Gobierno del Estado realizará directamente la compra.

Doña Rocío anunció la adquisición de dos refrigeradores para fortalecer la red de frío, así como sábanas, batas, lavadoras y secadoras, además de trabajos de rehabilitación para el hospital, cuya infraestructura tiene más de 70 años y destacó la distribución de insumos mediante las Rutas y Camionetitas de Salud.

Por último Nahle García adelantó que se trabaja en una plataforma estatal, que en coordinación con el sistema SACIA, permitirá agilizar el suministro y redistribución de medicamentos en las unidades médicas.

Ayer en el Senado de la República salió aprobada con 104 votos, la ley que obliga a los prestadores de servicios turísticos, a verificar que los adultos que estén acompañados por menores de edad, acrediten la patria potestad, tutela o guarda y custodia del menor… Adivinen quien no apareció por el Senado de la República… ¡Exacto!

En fin así las cosas y seguimos con agua mi gente…