A 58 años del Fuego Olímpico, veteranos atletas reviven la hazaña en Xalapa

octubre 7, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. A 58 años del histórico paso del Fuego Olímpico por la capital veracruzana rumbo a las Olimpiadas de México 1968, un grupo de atletas veteranos volvió a recorrer las calles de Xalapa para mantener viva la memoria deportiva de la ciudad y transmitir ese legado a las nuevas generaciones.

Ángel Luis Ceja García, uno de los deportistas locales que participó en el traslado de la antorcha original en aquel entonces, rememoró la emoción con la que el pueblo xalapeño recibió la llama olímpica.

Señaló que el contingente original, integrado por más de 60 corredores seleccionados tras exigentes pruebas de velocidad en la pista de arcilla del Estadio Xalapeño, ha disminuido con el paso de las décadas.

«En aquel entonces éramos como 60, y cada año se va reduciendo la lista porque unos ya están enfermos y otros ya se nos adelantaron. Hoy en día participamos unos seis u ocho», expresó con nostalgia Ceja García, quien junto con familiares y amigos organizó la caminata de conmemoración.

El recorrido conmemorativo partió desde el Parque Juárez, pasando por el Viaducto, las calles Zaragoza e Hidalgo, hasta llegar a la zona de Los Berros y culminar en el Estadio Xalapeño «Heriberto Jara Corona».

En el recinto deportivo, otros deportistas veteranos con problemas de movilidad esperaban al grupo para realizar el encendido del pebetero con la antorcha original de 1968, la cual aún conservan como un valioso testimonio de la época.

Durante su relato, el atleta recordó que la flama olímpica ingresó a Xalapa por la zona de Palo Verde y avanzó sobre la calle Xalapeños Ilustres hasta el Palacio Municipal, donde se ofreció una recepción multitudinaria.

Al día siguiente, más de 12 mil personas abarrotaron el Estadio Xalapeño para ser testigos del evento histórico antes de que la llama continuara su trayecto hacia la zona centro del estado y el Valle de México.

Pese al fervor con el que mantienen viva esta tradición, Ceja García recriminó el desinterés de las autoridades locales y deportivas, al señalar que la conmemoración se realiza de manera autogestiva y con recursos propios de los participantes, debido a la falta de respuesta gubernamental.

«No recibimos ningún apoyo, todo fue de corazón. Luego buscas a las autoridades y te dicen que están en reunión, en junta o simplemente no están. Queremos pedirles que apoyen al deporte en general; parece que los atletas veteranos estamos en el olvido», reprochó.

El deportista de más de 80 años hizo un llamado a no relegar a quienes formaron parte de la historia del atletismo en la entidad, destacando el papel que desempeñaron integrando la emblemática agrupación «Ola Verde» entre los años 1968 y 1970.