Zohran Mamdani genera críticas al acusar a Israel de genocidio y crímenes de guerra, a tres años de los ataques del 7 de octubre

Zohran Mamdani genera críticas al acusar a Israel de genocidio y crímenes de guerra, a tres años de los ataques del 7 de octubre

octubre 7, 2026

El alcalde de Nueva York conmemoró este miércoles el tercer aniversario de los ataques de Hamas contra Israel del 7 de octubre con una declaración que generó críticas de algunos líderes judíos.

En su comunicado, el alcalde Zohran Mamdani reconoció los “horribles crímenes de guerra del 7 de octubre” y, al mismo tiempo, acusó a Israel de cometer crímenes de guerra y genocidio en Gaza.

“Este día es profundamente doloroso para muchos neoyorquinos. Se cumplen tres años de los horribles crímenes de guerra del 7 de octubre. Ese día, Hamas mató a más de 1.100 israelíes y secuestró a otros 251. Compartimos el dolor de nuestros muchos amigos y vecinos que aún cargan con esa pérdida inimaginable”, escribió Mamdani en un comunicado.

“El sufrimiento no comenzó ni terminó ese día”, continuó la declaración. “Prosiguió con el devastador genocidio en curso del Gobierno de Israel en Gaza, en el que ha matado a más de 74.000 palestinos, incluidos más de 21.000 niños. Incluso desde el llamado alto el fuego, han muerto más de 1.400 palestinos. Ese sufrimiento se ha intensificado con cada bomba israelí lanzada sobre ambulancias que esperaban fuera de hospitales, cada ataque con drones contra un edificio residencial o un periodista y cada envío de ayuda alimentaria rechazado en un cruce fronterizo. Muchos neoyorquinos enfrentan este dolor insoportable, y nosotros lo compartimos con ellos, mientras sabemos que nuestros impuestos financian estos crímenes de guerra”, escribió Mamdani.

“Tres años después, debemos negarnos a aceptar un mundo en el que continúen la ocupación y el apartheid, donde los crímenes de guerra queden impunes y nuestro Gobierno federal mantenga su complicidad con cada envío de armas. Para honrar a los muertos, debemos luchar por un mundo en el que cada persona pueda vivir con libertad, seguridad y dignidad”, concluyó el comunicado.

Hombres armados liderados por Hamas irrumpieron en comunidades israelíes situadas a lo largo de la frontera con Gaza el 7 de octubre de 2023 y mataron a más de 1.200 personas, entre ellas niños, mujeres y adultos mayores. Los atacantes también tomaron 251 rehenes.

El alcalde, un destacado crítico del Gobierno de Israel, recibió críticas inmediatas de algunos líderes judíos en las redes sociales por su declaración.

Jonathan Greenblatt, director ejecutivo de la Liga Antidifamación, acusó a Mamdani de “utilizar como arma un día destinado a llorar la peor masacre de judíos desde el Holocausto para reciclar sus habituales argumentos antisionistas”, en una publicación en X.

“La ciudad con la mayor población judía fuera de Israel merece un alcalde que pueda honrar a los muertos sin explotarlos”, escribió. La Liga Antidifamación ha puesto en marcha un “Observatorio Mamdani” para supervisar la gestión del alcalde.

El presidente y director de la Fundación del Centro Judío de Auschwitz también se refirió a la condición de Nueva York como la ciudad con la mayor comunidad judía fuera de Israel y dijo que “al pueblo judío se le debería conceder este único día para llorar a los asesinados, a las víctimas de violación y a los niños que quedaron huérfanos, sin que su duelo sea reinterpretado como una acusación contra Israel”.

“Los palestinos han sufrido enormemente a causa de la guerra desatada por Hamas, y su sufrimiento merece reconocimiento”, escribió Jack Simony. Añadió que Mamdani “debería comprender el peso que tiene este día para los neoyorquinos judíos a quienes representa”.

El Comité de Asuntos Públicos Estados Unidos-Israel calificó la declaración de Mamdani como un “vergonzoso fracaso moral”. Mamdani ha denunciado a la organización por sus gastos en las elecciones de Estados Unidos.

El mes pasado, el alcalde anunció la primera estrategia municipal de la ciudad de Nueva York para combatir el antisemitismo, que incluye decenas de millones de dólares para prevenir crímenes de odio y financiar centros culturales judíos.

Mamdani, quien ha enfrentado acusaciones de antisemitismo de algunos grupos judíos por sus críticas a Israel y su manejo de las protestas frente a sinagogas, ha procurado hacer del acercamiento a las comunidades judías de la ciudad un elemento importante de su gobierno.

Durante su campaña, sugirió que, como alcalde, buscaría detener al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en virtud de una orden de la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra, aunque Estados Unidos no es parte de la CPI. Meses atrás, el alcalde reconoció que no tendría autoridad legal para hacerlo.

Está previsto que el alcalde asista este miércoles por la noche a una vigilia en conmemoración del 7 de octubre y posteriormente se reúna con neoyorquinos palestinos, según su agenda pública.