Traileros cumplen 15 meses desaparecidos en Pánuco

octubre 7, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. A un año y tres meses de la privación ilegal de la libertad de los operadores de transporte pesado César Alejandro Ortiz Franco y los hermanos Constancio y Carlos Nereo de Dios Ocaña, la Fiscalía General del Estado (FGE) mantiene paralizadas las investigaciones, dejando impunes los delitos de desaparición cometida por particulares, abigeato y robo de tractocamiones con violencia en la zona norte de la entidad.

La noche del 18 de junio de 2025, los tres conductores transitaban a bordo de dos unidades pesadas acopladas con jaulas ganaderas procedentes del estado de Chiapas con destino a San Luis Potosí. Alrededor de las 23:00 horas, tras realizar una parada técnica para alimentar al ganado y descansar a 30 kilómetros de la cabecera municipal de Pánuco, se perdió todo contacto con los operadores.

Los familiares y empresarios ganaderos emprendieron brigadas de búsqueda independientes. Mediante el rastreo de sistemas de geolocalización, el 22 de junio de ese mismo año localizaron los dos tractocamiones abandonados en una comunidad rural de Pánuco, aunque sin rastro del ganado, las jaulas ni de las tres víctimas.

A pesar de que en julio de 2025 los allegados entregaron a la FGE y a la Comisión Estatal de Búsqueda de Veracruz (CEBV) las coordenadas satelitales del teléfono de una de las víctimas en un rancho a siete kilómetros de la cabecera municipal, las instituciones estatales postergaron las diligencias durante tres meses alegando trabas administrativas y la falta de maquinaria pesada.

Fue hasta la segunda quincena de septiembre de 2025 cuando el personal ministerial ingresó al predio con una retroexcavadora, hallando las jaulas metálicas desmembradas y enterradas junto con sus placas de circulación, así como prendas de vestir pertenecientes a los hermanos De Dios Ocaña.

Pese al hallazgo de las evidencias sepultadas, las autoridades descartaron el procesamiento integral del terreno bajo el argumento de inseguridad y condiciones climáticas adversas.

A 15 meses de los hechos, las familias de los tres trabajadores del volante recriminaron la dilación de los entes procuradores de justicia, señalando que los únicos hallazgos e indicios integrados en la carpeta de investigación han sido aportados exclusivamente por sus propios medios, por lo que exigieron la intervención de las autoridades estatales para agilizar la localización de sus familiares.