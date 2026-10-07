Aprueban la creación de ls Comisión de Derecho de Autor y Propiedad Intelectual de AICO

octubre 6, 2026

Durante liv Asamblea General de la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio, Industria y Servicios (aico), encuentro internacional que reúne a representantes empresariales e institucionales de diversas naciones, fue aprobada por unanimidad la creación de la Comisión del Derecho de Autor y Propiedad Intelectual, que será presidida por Roberto Cantoral, director general de la Sociedad de Autores y Compositores de México (sacm).

La nueva Comisión de aico tendrá entre sus objetivos promover el reconocimiento, respeto y protección de los derechos de autor y la propiedad intelectual, así como difundir su importancia entre las cámaras de comercio, sus empresas afiliadas y los sectores productivos de Iberoamérica. También impulsará actividades de información, capacitación y actualización, además del intercambio de conocimientos, experiencias y buenas prácticas entre el sector empresarial, las instituciones académicas, actores relevantes, los titulares de derechos y las sociedades de gestión colectiva.

Durante su intervención, Roberto Cantoral destacó que el respeto a los derechos de autor es una condición indispensable para consolidar el trabajo creativo y garantizar que los compositores puedan vivir de su obra, ya que «es un derecho legítimo y hay que ver de qué manera lo fortalecemos. Por ello, quiero tender puentes con cada uno de los países de Iberoamérica con el ánimo de encontrar fórmulas que permitan que se respete el derecho de autor, pero que también podamos ser un aliado de cada uno de ustedes, porque la música es la parte del alma que nosotros ponemos para que muchos de los establecimientos puedan tener un mayor crecimiento. Muchas gracias por esta oportunidad de trabajar junto con ustedes», expresó.

Asimismo, José de Jesús Rodríguez Cárdenas, presidente de aico, y Roberto Cantoral firmaron el «Acuerdo de Colaboración para la Promoción del Derecho de Autor y la Gestión Colectiva de Derechos en Iberoamérica», cuyo propósito es generar espacios de diálogo y vinculación que permitan armonizar los intereses legítimos de los autores y demás titulares de derechos con los sectores productivos representados por las cámaras asociadas a aico.

La liv Asamblea General de aico forma parte de un encuentro en el que también se abordan temas como la globalización, la transformación digital, la cooperación empresarial y las nuevas oportunidades de inversión y comercio. La participación de la sacm en este espacio internacional refrenda el compromiso de México con el diálogo iberoamericano en torno a la cultura y la protección de los derechos de los creadores, así como con la búsqueda de mecanismos que permitan conciliar estos derechos con las necesidades de los sectores productivos.