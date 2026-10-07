Manuel Velasco “destapa” a Harfuch para la presidencia en 2030

octubre 6, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Manuel Velasco, coordinador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Senado, colocó este martes a Omar García Harfuch en el centro de la conversación política rumbo a 2030, al compararlo con uno de los personajes más populares de la cultura mexicana: Pedro Infante.

Aunque el legislador insistió en que todavía es prematuro hablar de la elección presidencial y que la prioridad debe estar puesta en los comicios de 2027, destacó que la popularidad alcanzada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) lo convierte en una figura que, a su juicio, trasciende las fronteras partidistas.

“Es como el Pedro Infante de la política”, afirmó Velasco al referirse a Harfuch, una comparación que explicó a partir de la popularidad que, según dijo, ha alcanzado el funcionario por los resultados obtenidos en materia de seguridad.

Velasco sostuvo que en una elección los candidatos tienen un peso determinante y que, por encima de las estructuras partidistas, la ciudadanía termina valorando a las personas que aparecen en la boleta.

Bajo esa lógica, consideró que el desempeño de García Harfuch le ha permitido construir una presencia pública propia.

El senador atribuyó esa popularidad a la estrategia de seguridad implementada durante el gobierno de Claudia Sheinbaum y a los resultados reportados por las autoridades.

Entre ellos mencionó una reducción de los homicidios dolosos y el combate contra las organizaciones criminales.

Velasco también destacó la trayectoria de García Harfuch en tareas de seguridad y aseguró que su perfil se ha fortalecido por los resultados operativos contra el crimen organizado.

La referencia a Pedro Infante no fue casual. Velasco recordó que su abuelo, el médico Manuel Velasco Suárez, atendió al actor y cantante después del accidente aéreo que sufrió en 1957.

El senador explicó que admira la figura del intérprete, a quien describió como un personaje profundamente arraigado en la cultura popular mexicana.

La comparación, por tanto, buscó subrayar el nivel de reconocimiento público que el legislador atribuye actualmente a García Harfuch.

Incluso recordó que anteriormente algunas personas lo han comparado con Batman, aunque aclaró que su comentario sobre Pedro Infante se relaciona principalmente con su popularidad.

Sobre 2030, Velasco evitó presentar una candidatura como un hecho. Señaló que García Harfuch pertenece a Morena y que corresponde al funcionario decidir si en algún momento desea participar.

Sin embargo, sostuvo que, si mantiene sus resultados y su nivel de aceptación, tendría condiciones para convertirse en un perfil competitivo.

El dirigente del Verde recordó además que su partido acompañó a Omar García Harfuch durante su campaña al Senado en 2024 y durante su aspiración a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.