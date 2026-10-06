Salud Casa por Casa suma ya más de 27 millones de consultas

octubre 6, 2026

Brigadas de médicos y enfermeras han tocado la puerta de 10 millones de hogares en distintas entidades del país

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- El programa Salud Casa por Casa ha realizado más de 27 millones de consultas médicas domiciliarias gratuitas a adultos mayores y personas con discapacidad, como parte de una estrategia de prevención que busca acercar los servicios de salud directamente a los hogares y evitar que la población tenga que esperar a que una enfermedad avance para recibir atención.

Durante la presentación de avances del programa, Leticia Ramírez, secretaria de Bienestar, informó que hasta ahora las brigadas han tocado la puerta de 10 millones de hogares en distintas entidades del país, donde personal médico y de enfermería realiza valoraciones, escucha a los pacientes y da seguimiento a sus condiciones de salud.

La funcionaria destacó que el principal cambio que plantea esta estrategia es pasar de un modelo en el que las personas deben acudir a una unidad médica a otro en el que el gobierno sale al encuentro de la población, particularmente de quienes forman parte de las pensiones del Bienestar para adultos mayores y personas con discapacidad.

“Salud Casa por Casa” acumula más de 27 millones de visitas médicas, de las cuales más de 12 millones corresponden a primeras consultas. Además, alrededor de 8.3 millones de personas ya recibieron una segunda visita, mientras que casi seis millones cuentan con una tercera atención.

Estos datos, subrayó Ramírez, muestran que el programa no se limita a realizar visitas aisladas, sino que busca establecer un esquema de acompañamiento, seguimiento y prevención, con atención personalizada de acuerdo con las necesidades de cada persona.

Para cumplir con esta tarea, enfermeras, enfermeros y médicos recorren calles, barrios y colonias para llegar hasta los domicilios de los derechohabientes de 65 años y más, así como de personas con discapacidad. En cada visita, el personal realiza una valoración y obtiene información que permite dar continuidad a la atención.

La secretaria de Bienestar sostuvo que esta estrategia representa una expresión del denominado humanismo mexicano, al colocar a las personas y sus familias en el centro de la atención gubernamental.

El alcance alcanzado también refleja la magnitud logística del programa: 10 millones de casas visitadas significan 10 millones de puertas tocadas para acercar servicios médicos a sectores de la población que pueden enfrentar mayores dificultades para trasladarse a centros de salud.

Ramírez enfatizó que detrás de las cifras se encuentran millones de personas que reciben atención en su propio entorno y que pueden contar con un seguimiento periódico de su estado de salud.

La funcionaria aseguró que para las familias, tener a personal de salud en casa significa contar con acompañamiento para madres, padres, abuelos, vecinos y personas con discapacidad, bajo una lógica de atención que privilegia la detección oportuna de padecimientos.

El programa busca así consolidar la prevención como una herramienta de justicia social, al llevar servicios médicos hasta donde viven los beneficiarios y fortalecer la atención antes de que los problemas de salud requieran intervenciones de mayor complejidad.