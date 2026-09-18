Celebra SECVER el 53.º aniversario de Tlen Huicani en el Teatro del Estado

septiembre 18, 2026

Xalapa, Ver., viernes 18 de septiembre de 2026.- La Secretaría de Cultura de Veracruz (SECVER), en colaboración con la Dirección General de Difusión Cultural de la Universidad Veracruzana (UV), invitan al concierto gratuito del 53.º aniversario de Tlen Huicani este domingo 20 de septiembre a las 17:00 horas, en la Sala Emilio Carballido del Teatro del Estado, General Ignacio de la Llave.

Tlen Huicani, cuyo vocablo viene del náhuatl y significa Los cantores, es un grupo de música tradicional veracruzana fundado en 1973, bajo la dirección de Alberto de la Rosa, destacando el arpa como instrumento representativo de la cultura jarocha. Desde entonces, sus integrantes, originarios de distintas regiones del estado, han investigado y aprendido diversos estilos y técnicas musicales.

Entre el repertorio musical de Tlen Huicani se encuentran canciones rancheras, huapangos y, por supuesto, sones jarochos, dedicándose a rescatar y difundir el patrimonio musical del pueblo veracruzano, así como a investigar e interpretar las manifestaciones musicales de México y los países latinoamericanos.

En 1977 fueron nominado por la Unión Mexicana de Cronistas de Teatro y Música como el mejor grupo de música folclórica del país, además de que ha participado en los principales festivales de folclore en cinco continentes, presentándose en escenarios de importancia internacional.

A través de esta presentación conmemorativa, la agrupación compartirá con la audiencia su ferviente amor por el son jarocho y las melodías de arpa, festejando más de cinco décadas de trayectoria artística y tradición cultural.

Conoce más información sobre esta y otras actividades del recinto a través de las redes sociales @TeatroDelEstado, así como la cuenta oficial de @SECVERoficial para descubrir todas las actividades que confirman por qué Veracruz está de moda.