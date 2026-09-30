Sífilis puede pasar desapercibida y avanzar hasta el cerebro, alerta Censida

septiembre 29, 2026

Una úlcera que no duele, llamada chancro, es la primera manifestación de la sífilis y suele presentarse en los genitales, al no causar molestia, puede pasar desapercibida y permitir que la enfermedad avance sin ser detectada.

En su segunda etapa aparecen ronchitas en las palmas de las manos y las plantas de los pies, y en la tercera, la infección puede afectar el corazón y el cerebro. Así lo describió el director general del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/Sida y Hepatitis (Censida), Juan Luis Mosqueda Gómez, quien subrayó que la mayoría de los casos no se detectan en la primera etapa.

La sífilis es producida por la bacteria Treponema pallidum y se transmite por vía sexual, de madre a hijo durante el embarazo a través de la placenta, y también por transfusiones sanguíneas. Por ello, Mosqueda Gómez destacó la importancia de que las mujeres embarazadas, los donantes de sangre y la población en general se realicen pruebas para detectar sífilis y otras infecciones de transmisión sexual, aun cuando no presenten síntomas.

Señaló que cuando las personas acuden a las unidades de salud para realizarse una prueba de VIH, se les invita a que también se hagan una de hepatitis y de sífilis, y viceversa.

Prevención combinada y tratamiento

El organismo fortalece las acciones para prevenir y reducir la transmisión de la sífilis mediante una estrategia de prevención combinada que incluye el uso del condón, mantener una sexualidad responsable y realizarse pruebas de detección.

Mosqueda Gómez hizo un llamado a las personas que presenten úlceras en los genitales o ronchitas en el cuerpo a acudir al médico y realizarse pruebas rápidas. “El hacer búsqueda de casos contribuirá a reducir la transmisión de esta enfermedad”, indicó.

El especialista enfatizó que la sífilis es curable y que el tratamiento consiste en antibióticos que indique el médico, con una dosis que dependerá de la etapa en la que se encuentre el paciente.