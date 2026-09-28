Derrame petrolero en río Pánuco afecta a pescadores de Veracruz y Tamaulipas

septiembre 27, 2026

Juan David Castilla

La presencia de residuos de chapopote en el río Pánuco encendió las alarmas entre el sector pesquero del norte de Veracruz y el sur de Tamaulipas, zona donde los trabajadores reportaron daños severos en embarcaciones, redes y motores, así como la paralización total de sus jornadas de captura.

El contaminante fue visto por primera vez el pasado viernes 25 de septiembre en las inmediaciones de la comunidad El Chachalaco, perteneciente al municipio de Pánuco. Habitantes y cooperativas pesqueras denunciaron una espesa capa aceitosa flotando sobre la superficie del afluente, acompañada por un penetrante olor a combustible.

El impacto ambiental y productivo rebasó los límites territoriales, extendiéndose hacia el sur del estado vecino de Tamaulipas, particularmente en el municipio de Ciudad Madero, donde los pescadores constataron que sus artes de pesca quedaron impregnadas con el residuo petrolero, impidiendo la comercialización de escama por riesgo de contaminación.

Ante las denuncias ciudadanas, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) desplegaron un operativo de inspección sobre el cauce del río Pánuco, en las cercanías del canal del Varadero y de instalaciones pertenecientes a Petróleos Mexicanos (Pemex).

En el sitio, la autoridad naval constató la presencia de películas aceitosas y acumulaciones del hidrocarburo en las márgenes de la corriente.

Tras el hallazgo documentado por la Marina en coordinación con dependencias ambientales, la empresa estatal Pemex contrató cuadrillas de servicios especializados para ejecutar maniobras de contención y saneamiento.

No obstante, las autoridades federales no han detallado el volumen del vertido, la extensión exacta del área impactada ni la estimación del tiempo para la restitución del ecosistema.

Los trabajadores de la mar expresaron su preocupación por las pérdidas económicas acumuladas y la falta de un plan gubernamental o programa de empleo temporal y compensación por los daños a sus equipos de trabajo.

Entre las hipótesis preliminares planteadas por los pobladores, se analiza si las lluvias recientes arrastraron desechos de instalaciones industriales cercanas, versión que se mantiene a la espera de un peritaje oficial.