Serán 4 mil 200 viviendas para afectados de inundaciones de hace casi un año en la zona norte

Serán 4 mil 200 viviendas para afectados de inundaciones de hace casi un año en la zona norte

septiembre 18, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Son un total de 4 mil 200 viviendas las que se construirán para apoyar a igual número de familias que resultaron damnificadas por las lluvias torrenciales que se registraron en octubre de 2025 en municipios del norte de Veracruz.

El director del Instituto de Vivienda del Estado (INVIVIENDA), José Manuel Pozos del Ángel detalló que son 700 casas en Álamo y en Coatzintla de 3 mil 500 para las familias que radicaban en Poza Rica.

“Van muy bien los proyectos, habrá noticias muy pronto, los dará a conocer la Gobernadora Rocío Nahle. Vamos a atender a la gente damnificada; se va a atender a la gente que lamentablemente sufrió las secuelas del desastre natural. Se atenderá a la gente que lo necesita”.

Pozos del Ángel indicó que se mantiene el trabajo del censo para establecer quiénes son las familias que lo necesitan, después de perder sus viviendas en las lluvias de hace casi un año.

“Los censos ya se han hecho, se está trabajando en el tema, va haber noticias muy pronto, lo va a anunciar la gobernadora, es un tema muy importante que llevó mucho trabajo, va muy bien. Que la gente que resultó afectada por estos desastres esté tranquila, se está viendo por ellos a nivel federal, pero sobre todo a nivel estatal”.

Hay que recordar que el pasado 10 de octubre se registraron inundaciones que afectaron la zona norte del estado, dejando pérdida de vidas humanas, así como de viviendas y patrimonios familiares.