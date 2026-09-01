Más de un 1.3 millones de estudiantes reciben beca, de primaria a bachillerato

Más de un 1.3 millones de estudiantes reciben beca, de primaria a bachillerato

septiembre 1, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Más de un millón 300 mil de estudiantes veracruzanos son beneficiados por Becas para el Bienestar, con una derrama en el primer semestre del 2026 de 5 mil millones de pesos, informó el coordinador en Veracruz de Becas, Carlos Villa Jiménez.

El funcionario federal, entrevistado posterior a la Guardia de Honor por el 216 Aniversario del inicio de la Lucha de Independencia, indicó que en agosto se inició la dispersión de 824 millones de pesos por el tema de la beca Rita Cetina para educación primaria.

“Estamos iniciando el curso escolar, porque ahora vamos a incorporar al Sistema de Becas a todas y todos los estudiantes al programa Rita Cetina que ingresan a la primaria y a la secundaria o a la preparatoria”.



En ese sentido, llamó a los padres de familia a estar atento a las redes sociales porque en octubre y septiembre se lanzará la convocatoria.

Asimismo, aclaró que en la zona de la Sierra de Zongolica más del 95 por ciento cuenta con una beca, la “Benito Juárez” de educación básica.

Además, en el caso del Tecnológico de Zongolica donde estudiantes fueron excluidos del programa de becas, aseguró que ya fueron resarcidos, toda vez que hubo un problema administrativo de la escuela.

Finalmente, el funcionario de Bienestar señaló que se tiene un faltante de incorporar al programa de becas en Primaria de 25 mil estudiantes.