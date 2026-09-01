ICE alcanza cifra récord de arrestos migratorios durante julio

septiembre 1, 2026

Casi 50 mil personas fueron arrestadas por agentes de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) durante el mes de julio, la cifra mensual más alta registrada durante la segunda administración del presidente Donald Trump.

Los datos muestran que la ofensiva migratoria del gobierno estadounidense continúa aumentando, aunque las autoridades han cambiado algunas de las estrategias utilizadas para realizar las detenciones. En lugar de depender únicamente de grandes operativos públicos, los agentes han recurrido cada vez más a detenciones durante controles de tránsito y con apoyo de cuerpos policiales estatales y locales.

Más de la mitad de las personas arrestadas por ICE durante julio no tenían una condena penal previa. El dato contrasta con el discurso de la administración de Donald Trump, que ha presentado la lucha contra la delincuencia como uno de los principales objetivos de su política migratoria.

De acuerdo con los datos analizados por The Associated Press, los arrestos de julio llegaron a 49 mil 571, un aumento de 15% respecto al mes anterior y de alrededor de 70% frente a febrero. La cifra convirtió a julio en el mes con más detenciones de ICE durante el segundo mandato del mandatario estadounidense.

El aumento también refleja un cambio en la forma de realizar las detenciones. Las autoridades han reducido su dependencia de grandes operativos visibles en ciudades y han recurrido con mayor frecuencia a controles de tránsito, detenciones en oficinas de ICE y colaboración con policías estatales y locales.

No todos tenían antecedentes penales

Uno de los mecanismos que ha ganado importancia es el programa 287(g), que permite a determinados agentes estatales y locales colaborar con las autoridades federales en tareas relacionadas con la aplicación de las leyes migratorias.

Con esta estrategia, el gobierno estadounidense busca aumentar el número de arrestos y avanzar en su campaña de deportaciones, mientras organizaciones defensoras de los inmigrantes cuestionan que una parte importante de las personas detenidas no tenga antecedentes penales.

La expansión de ICE no solo se refleja en el número de arrestos. La agencia también prepara nuevas herramientas para sus operativos, entre ellas guantes eléctricos y perros robóticos, lo que ha generado cuestionamientos sobre el uso de tecnología en las detenciones.

El ritmo de detenciones muestra que la política migratoria de la administración Donald Trump continúa intensificándose, pero también abre un debate sobre el alcance de estas medidas. Mientras ICE amplía sus mecanismos de control y aumenta el número de arrestos, el gobierno estadounidense enfrenta cuestionamientos sobre la cantidad de personas detenidas que no cuentan con antecedentes penales.

Por ahora, las cifras reflejan una estrategia migratoria cada vez más amplia, cuyos efectos podrían extenderse a miles de personas en los próximos meses.