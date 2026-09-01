Declaran culpable a expandillero por el asesinato de Tupac Shakur

Declaran culpable a expandillero por el asesinato de Tupac Shakur

septiembre 1, 2026

El exlíder de una pandilla de Los Ángeles, Duane “Keffe D” Davis, fue declarado culpable por un tribunal de Las Vegas del asesinato del rapero Tupac Shakur en 1996.

Tras ser hallado culpable de asesinato con arma mortal, el acusado, de 63 años, enfrenta una pena máxima de cadena perpetua sin derecho a libertad condicional.

Duane Davis permanecerá arrestado sin fianza en un centro penitenciario hasta el próximo 13 de octubre, fecha en la que le dictarán su sentencia condenatoria definitiva.

La familia del artista se mostró visiblemente emocionada y conmovida tras escuchar el veredicto del jurado, mientras el procesado mantuvo una postura inexpresiva.

El panel de ciudadanos inició las deliberaciones este lunes luego de escuchar durante nueve días los testimonios de cerca de treinta testigos convocados por ambas partes.

El rapero Tupac Shakur murió tras recibir cuatro disparos en un ataque perpetrado desde un vehículo en marcha en Las Vegas, falleciendo seis días después a los 25 años.