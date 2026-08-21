Ataque armado contra jóvenes deportistas deja cuatro muertos en Irapuato

agosto 20, 2026

Una jornada deportiva terminó en tragedia la noche del miércoles 19 de agosto, luego de que un grupo armado persiguiera y atacara a balazos a varios jóvenes deportistas que regresaban de disputar un encuentro de futbol amateur en la comunidad Ejido de Malvas, en el municipio de Irapuato, Guanajuato. Las agresiones dejaron un saldo de cuatro personas sin vida y al menos cuatro lesionados.

De acuerdo con las primeras investigaciones, las víctimas se habían trasladado desde el poblado de El Carrizal hacia las canchas de Malvas. Alrededor de las 21:15 horas, tras concluir el cotejo deportivo, los jugadores abordaron sus motocicletas para dirigirse a sus domicilios cuando fueron interceptados y atacados a tiros en dos puntos distintos de la zona.

Ataques simultáneos y saldo de víctimas

El primer ataque se perpetró sobre la calle Principal de la comunidad de Malvas. En ese sitio, los proyectiles alcanzaron a cuatro jóvenes; tres de ellos fallecieron en la vía pública y uno más resultó herido de gravedad. La Fiscalía General del Estado (FGE) de Guanajuato confirmó que dos de las víctimas mortales en este punto fueron identificadas como José y Eduardo.

El segundo hecho violento ocurrió momentos después sobre la carretera Querétaro-Irapuato, a la altura del puente vehicular que da acceso a Malvas. En dicho tramo carretero, pistoleros alcanzaron a otro grupo de motociclistas, provocando la muerte de una cuarta persona e hiriendo a dos más.

⇒ Elementos de la Guardia Nacional acudieron como primeros respondientes para resguardar las escenas de los crímenes, mientras que personal paramédico de Protección Civil municipal brindó los primeros auxilios y trasladó a los heridos a hospitales cercanos bajo resguardo de seguridad.

Efectivos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y peritos forenses procesaron las áreas del ataque para recopilar casquillos percutidos y otros indicios balísticos. Los cuerpos de los fallecidos fueron trasladados por el Servicio Médico Forense para realizar las necropsias de ley.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Irapuato dio a conocer que puso a disposición del Ministerio Público el material recabado mediante las cámaras del sistema de videovigilancia municipal para colaborar en el rastreo y captura de los agresores de los jóvenes deportistas.