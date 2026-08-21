Estrés laboral alcanza a 34% de los colaboradores y sube a 41% entre quienes trabajan más de ocho horas al día

Estrés laboral alcanza a 34% de los colaboradores y sube a 41% entre quienes trabajan más de ocho horas al día

agosto 20, 2026

El estrés laboral continúa siendo uno de los principales retos para el bienestar de las personas y la gestión del talento en las organizaciones. De acuerdo con el estudio Panorama Laboral Pluxee 2026, 34% de los trabajadores se encuentra en niveles críticos de estrés laboral, porcentaje que aumenta entre quienes tienen jornadas de trabajo más extensas.

El estudio revela que 41% de los colaboradores que trabajan más de ocho horas al día reporta niveles críticos de estrés, frente al 34% registrado entre el total de los trabajadores. Los resultados muestran una relación relevante entre la duración de la jornada y los niveles de estrés reportados.

A este panorama se suma que el 51% de los colaboradores reporta realizar horas extra, acumulando en promedio 5.3 horas adicionales por semana. Esta realidad pone de manifiesto la importancia de promover esquemas de trabajo que favorezcan un mejor equilibrio entre las responsabilidades laborales y el bienestar personal, contribuyendo a una experiencia más sostenible para los colaboradores.

Equilibrio vida-trabajo, un reto para las empresas

El informe también ofrece una mirada sobre la manera en que los trabajadores utilizan su tiempo fuera del entorno laboral. Las actividades de bajo esfuerzo y realizadas en espacios cercanos predominan entre los mexicanos: 62.6% señala estar en casa como una de sus principales actividades de tiempo libre y 55.2% opta por convivir con familiares o amigos.

En contraste, la actividad física mantiene una presencia más limitada, al ubicarse alrededor de 34% en conjunto. Además, frente al año anterior, se registra una ligera contracción en la mayoría de los hobbies analizados, particularmente en la convivencia social, con una disminución de 6.6 puntos porcentuales, y en las actividades recreativas, con una caída de 3.7 puntos porcentuales.

Estos resultados sugieren un menor dinamismo en el uso del tiempo libre y abren una conversación relevante para las organizaciones sobre la capacidad de los colaboradores para desconectarse, recuperarse y dedicar espacio a actividades personales después de la jornada laboral.

“El equilibrio entre la vida laboral y personal no debe entenderse únicamente como un beneficio adicional, sino como un componente de una estrategia sostenible de bienestar y gestión del talento. Cuando las jornadas se extienden de manera recurrente, el tiempo disponible para descansar, convivir, realizar actividad física o desarrollar intereses personales se reduce. Para las empresas, promover una cultura que respete los tiempos de desconexión y favorezca cargas de trabajo sostenibles es fundamental para construir entornos laborales más saludables” señaló Javier Alduncin, director de Recursos Humanos en Pluxee México.

Promover un mejor equilibrio entre la vida laboral y personal no solo contribuye al bienestar de los colaboradores; también puede fortalecer su experiencia dentro de las organizaciones. Para las empresas, entender estas nuevas dinámicas y responder a ellas será cada vez más relevante para construir culturas de trabajo más humanas, sostenibles y centradas en las personas.